Le Groupe Ooredoo choisit P.I. Works comme fournisseur unique de solution de réseau centralisé et auto-organisé

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--P.I. Works, un leader mondial des solutions de planification, gestion et optimisation des réseaux mobiles, a attribué au Groupe Ooredoo un contrat pour déployer une solution C-SON (réseau centralisé et auto-organisé) multi-fournisseur et multi-technologie sur l'ensemble de ses activités mondiales.

Le Groupe Ooredoo est une société de télécommunications connaissant une des plus rapide croissance à l'échelle mondiale, avec plus de 150 millions de clients bénéficiant de services mobiles de haute qualité. Avec uSON, sa plateforme C-Son primée, P.I. Works jouera un rôle important dans l'initiative du Groupe Ooredoo par le biais d'un déploiement C-SON intégral. La portée du projet comprend des fonctions standard et avancées de SON en boucle fermée pour les réseaux 2G, 3G et 4G. SON assumera la tâche cruciale de fournir au Groupe Ooredoo un avantage compétitif dans sa stratégie de densification. P.I. Works fournira également des capacités d'optimisation de réseau hétérogène et de la performance des macro- et micro-cellules dans le réseau.

Waleed Al Sayed, directeur général adjoint du Groupe Ooredoo, déclare: "P.I. Works SON a de loin obtenu les meilleurs résultats pratiques, dans les plus courts délais, lors d'un récent projet pilote à Jakarta, en Indonésie. Nous faisons entièrement confiance aux capacités SON multi-fournisseur et multi-technologie de P.I. Works. Nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra d'améliorer l'expérience mobile de nos clients sur l'ensemble des marchés dans lesquels nous évoluons, et d'optimiser l'efficience de nos réseaux grâce à une automatisation accrue."

Başar Akpınar, CEO et cofondateur de P.I. Works, ajoute: "La mission de P.I. Works est d'aider les opérateurs mobiles à tirer pleinement parti de leurs réseaux, afin qu'ils puissent construire le monde hyperconnecté de demain. Notre solution primée C-SON est déjà déployée sur les réseaux des plus grands opérateurs mondiaux. Avec pour ambition d'enrichir le quotidien connecté de chacun, le Groupe Ooredoo pourra s'appuyer sur notre expertise mondiale. P.I. Works s'engage sans retenue à aider le Groupe Ooredoo à fournir des services mobiles de haute qualité."

À propos du Groupe Ooredoo

Ooredoo est une société internationale de communications évoluant dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Au service de clients et d'entreprises répartis dans 10 pays, Ooredoo fournit une expérience de première qualité grâce à une large panoplie de contenus et services via ses réseaux mobiles et fixes de pointe centrés sur les données. Ooredoo compte plus de 150 millions de clients et a généré un chiffre d'affaires de 33 milliards QR à compter du 31 décembre 2016. Ses actions sont cotées à la Bourse du Qatar et sur le marché des titres d'Abu Dhabi.

À propos de P.I. Works

P.I. Works est un leader des solutions de planification, gestion et optimisation de réseau mobile de prochaine génération. P.I. Works est à la fois synonyme d'expertise éprouvée sur le terrain et d'un portefeuille de produits et services disponibles dans le commerce. Ces solutions permettent aux opérateurs de réseau mobile de diminuer leurs coûts et d'améliorer la qualité du réseau et l'expérience des abonnés. P.I. Works a déployé ses solutions auprès de plus de 30 opérateurs de réseau mobile, dans 28 pays différents. En outre, P.I. Works joue un rôle important dans l'élaboration de normes clefs qui façonnent l'avenir des réseaux mobiles. P.I. Works contribue activement au forum de normalisation ETSI, GTI et 3GPP.

