P.I. Works, een wereldwijd toonaangevende provider van oplossingen voor netwerkplanning, management en optimalisatie, heeft een contract met Ooredoo Group afgesloten en levert een C-SON-oplossing (C-SON: Centralized Self Organizing Networks) voor meerdere verkopers en technologieën voor een wereldwijd afzetgebied.

Ooredoo Group is een van de snelst groeiende bedrijven in telecom ter wereld, met meer dan 150 miljoen klanten die profiteren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. P.I. Works speelt met zijn bekroonde C-SON-platform uSON een belangrijke rol bij deze inspanningen van Ooredoo Group, door een volledige C-SON-implementatie uit te voeren. Het project omvat SON-functies in een closed loop die geschikt zijn voor 2G, 3G en 4G. SON heeft daarmee een cruciaal aandeel in de verbeterde concurrentiepositie van Ooredoo Group bij de verdichting van telecomnetwerken.

