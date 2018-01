O Grupo Ooredoo escolhe a P.I. Works como fornecedor único de solução SON centralizado

ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--A P.I. Works, fornecedora líder mundial de soluções de planejamento, gerenciamento e otimização de redes móveis, foi premiada com o contrato do Ooredoo Group para implementar uma solução C-SON (Centralized Self Organizing Networks) multi-tecnologia em todas suas operações a nivel mundial.

O Grupo Ooredoo é uma das empresas de telecomunicações com maior crescimento no mundo, com mais de 150 milhões de clientes, desfrutando de serviços móveis de alta qualidade. A P.I. Works, com a premiada plataforma uSON desempenhará um papel importante neste esforço do Grupo Ooredoo para uma implementação C-SON de alcance total. O escopo do projeto inclui funções SON básicas e avançadas de lazo fechado, para redes 2G, 3G e 4G. SON será fundamental para que o Grupo Ooredoo tenha vantagem competitiva em sua estratégia de densificação. A P.I. Works irá fornecer igualmente capacidades de otimização HetNet, que também servem para melhorar a interação entre as células macro e micro da rede.

Waleed Al Sayed, vice-presidente adjunto do Grupo Ooredoo, disse: “Em um recente projeto-piloto em Jacarta, na Indonésia, a P.I. Works SON mostrou, de longe, os melhores resultados de campo no menor período de tempo. Temos confiança total nas capacidades SON da P.I. Works. Estamos confiantes de que esta parceria nos permitirá aprimorar a experiência móvel dos nossos clientes em todos os mercados onde operamos e irá maximizar a eficiência de nossas redes através de uma maior automatização".

O CEO e co-fundador da P.I. Works, Başar Akpınar, disse: “A visão da P.I. Works é ajudar os operadores móveis a realizar todo o potencial de suas redes, para que possam construir um mundo hiperconectado no futuro. Nossa premiada solução uSON já está implantada nas redes dos principais operadores de 1º nível em todo o mundo. Em seu esforço para enriquecer a vida digital das pessoas, o Grupo Ooredoo se beneficiará de nossa experiência mundial, já que a P.I. Works está totalmente empenhada em ajudar o Grupo Ooredoo para que possa oferecer serviços móveis de alta qualidade".

Sobre o Grupo Ooredoo

A Ooredoo é uma empresa de comunicações internacional que opera em todo o Oriente Médio, Norte da África e Sudeste Asiático. Com seus serviços a consumidores e empresas em 10 países, a Ooredoo oferece a experiência de dados líder através de uma ampla gama de conteúdo e serviços utilizando suas redes móveis e fixas avançadas, centradas em dados. A Ooredoo atende mais de 150 milhões de clientes e gerou receitas de QR $ 33 bilhões em 31 de dezembro de 2016. Suas ações estão listadas na Bolsa de Valores de Qatar e na Bolsa de Valores de Abu Dhabi.

Sobre a P.I. Works

A P.I. Works é um fornecedor líder mundial de soluções de planejamento, gerenciamento e otimização de redes móveis. A P.I. Works combina experiência comprovada em campo com um portfólio e serviços de produtos disponíveis comercialmente. Essas soluções permitem que os Operadores de Rede Móvel reduzam seus custos e melhorem a qualidade da rede e a experiência do assinante. A P.I. Works implantou suas soluções em mais de 30 operadores de rede móvel em 28 países. A P.I. Works também desempenha um papel importante no desenvolvimento de padrões-chave que definem o futuro das redes móveis. A P.I. Works contribui ativamente ao fórum de padronização ETSI, GTI e 3GPP.

