Aquantia lance des produits Ethernet multigigabit destinés à favoriser la conduite autonome

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE : AQ), leader en solutions de connectivité Ethernet multigigabit à haute vitesse, a lancé aujourd’hui une gamme de produits ciblant les plateformes de véhicules autonomes. Plus tôt dans la journée, Aquantia a également annoncé sa collaboration avec NVIDIA, visant à fournir un support de mise en réseau multigigabit destiné aux plateformes NVIDIA DRIVE Xavier™ et DRIVE Pegasus. Ces plateformes informatiques haute performance intégrant la mise en réseau multigigabit d’Aquantia seront disponibles pour les partenaires automobiles à partir du premier trimestre 2018.

La gamme de produits automobiles AQcelerate comprend les dispositifs de mise en réseau, haute performance, suivants, qui intègrent tous des données de support jusqu’à 10 GbE :

L’AQV107 Multi-Gig PHY

L’AQVC107 PCIe Multi-Gig MAC+PHY Ethernet controller

L’AQVC100 PCIe Multi-Gig controller (MAC uniquement)

« La sécurité est la caractéristique numéro un en matière de véhicules à conduite autonome », a déclaré Faraj Aalaei, président et PDG d’Aquantia Corp. « Les capteurs et caméras des véhicules collectent d’importantes quantités de données, qui nécessitent un traitement instantané afin de permettre au véhicule de prendre des décisions cruciales garantissant la sécurité du conducteur, des passagers, et de tous ceux qui partagent la route. Le fait de déplacer des données entre les capteurs et les nœuds de calcul au sein du réseau embarqué (IVN, pour In-Vehicle Network) nécessite des capacités multigigabit, pour délivrer une expérience de conduite sûre et sécurisée. »

Le lancement de ces produits vient créer une nouvelle ère de dispositifs de mise en réseau multigigabit, afin de soutenir le développement des véhicules autonomes. En adoptant les solutions Ethernet haute performance, éprouvées, d’Aquantia, les FEO automobiles peuvent permettre le déploiement d’architectures de mise en réseau de nouvelle génération, de sorte à fournir aux passagers un nouveau niveau de sécurité et de sûreté, qui devient une exigence cruciale pour les véhicules de conduite autonome de niveaux 4 et 5.

Le passage à une conduite de niveaux 4 et 5 exige une nouvelle architecture de réseau, capable de prendre en charge les caractéristiques suivantes :

Des exigences de haut-débit afin que l’IVN puisse soutenir un nombre croissant de capteurs et de caméras haute résolution.

afin que l’IVN puisse soutenir un nombre croissant de capteurs et de caméras haute résolution. La redondance de tous les composants et systèmes indispensables au fonctionnement, afin d’offrir les niveaux de sécurité les plus élevés.

de tous les composants et systèmes indispensables au fonctionnement, afin d’offrir les niveaux de sécurité les plus élevés. Simplification et sécurité : passer de multiples interfaces de réseau à un réseau éprouvé, cohérent et sécurisé qui intègre toutes les caractéristiques exigées en matière de conduite autonome.

Ces exigences orientent le secteur vers l’Ethernet multigigabit par fibre optique, une technologie idéalement adaptée pour l’expertise, les connaissances et l’expérience approfondies d’Aquantia en matière de mise en réseau.

L’écosystème de la conduite autonome s’étend pour inclure davantage de constructeurs automobiles FEO, de fournisseurs de niveau 1, de sociétés de processeurs graphiques et de processeurs, ainsi que de fournisseurs de silicium de mise en réseau, haute performance, à l’heure où les exigences sont de plus en plus strictes. L’opportunité de marché, potentielle est considérable. Raymond James estime que la teneur en silicium relative aux véhicules autonomes représentera un marché potentiel total de 30 milliards USD d’ici 2030. 1

Au début du mois, Aquantia a également annoncé lors du CES une collaboration avec Molex portant sur un réseau Ethernet automobile de 10 Gbit/s. Cette semaine, Aquantia proposera une démonstration de ces nouveaux produits à l’occasion de l’Automotive Ethernet Congress, de Munich. En savoir plus sur les produits multigigabit AQcelerate ici.

À propos d’Aquantia

Aquantia est leader en conception, développement et commercialisation d’IC de communications à haute vitesse, avancées et destinées à la connectivité Ethernet dans les centres de données, dans les infrastructures d’entreprise, ainsi que sur les marchés d’accès et de l’automobile. Les produits d’Aquantia sont conçus pour délivrer de manière rentable des vitesses de données, de pointe, pour une utilisation dans les infrastructures de communication de toute nouvelle génération, afin de réduire les goulots d’étranglement de la bande passante du réseau, causés par la croissance du trafic IP au niveau mondial, ainsi que pour les applications émergentes et exigeantes, telles que la conduite autonome. Aquantia est basée dans la Silicon Valley. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.aquantia.com.

