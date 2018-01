Aquantia stellt Multi-Gigabit-Ethernet-Produkte zur Ermöglichung autonomen Fahrens vor

Network Requirements for Level and Level 5 Autonomous Driving (Graphic: Business Wire)

SAN JOSE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Die Aquantia Corp. (NYSE: AQ), ein führender Anbieter im Bereich Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätslösungen für Multi-Gigabit-Ethernet, hat heute eine Reihe neuer Produkte für autonome Fahrzeugplattformen vorgestellt. Ebenfalls heute gab Aquantia bereits eine Zusammenarbeit mit NVIDIA bekannt, bei der es um die Bereitstellung von Multi-Gigabit-Netzwerksupport für die NVIDIA-Plattformen DRIVE Xavier™ und DRIVE Pegasus geht. Diese leistungsstarken Rechenplattformen mit Multi-Gigabit-Vernetzung von Aquantia werden ab dem ersten Quartal 2018 für Partner in der Automobilbranche verfügbar sein.

Die Produktreihe AQcelerate Automotive umfasst die folgenden leistungsstarken Netzwerkgeräte, die jeweils Datenraten von bis zu 10 GbE unterstützen:

Multi-Gigabit-PHY AQV107

PCIe-Multi-Gigabit-MAC- und PHY-Ethernet-Controller AQVC107

PCIe-Multi-Gigabit-Controller AQVC100 (nur MAC)

„Die wichtigste Eigenschaft selbstfahrender Fahrzeuge ist die Sicherheit“, sagte Faraj Aalaei, Chairman und CEO der Aquantia Corp. „Fahrzeugsensoren und Kameras sammeln riesige Datenmengen, die umgehend verarbeitet werden müssen, damit das Fahrzeug kritische Entscheidungen treffen kann, welche die Sicherheit des Fahrers, der Beifahrer und aller anderen Verkehrsteilnehmer gewährleisten. Die Übertragung von Daten zwischen den Sensoren und den Rechenknoten innerhalb des Bordnetzwerks erfordert Multi-Gigabit-Fähigkeiten, die ein sicheres Fahrerlebnis gewährleisten.“

Mit der Einführung dieser Produkte beginnt eine neue Ära von Multi-Gigabit-Netzwerkgeräten, welche die Entwicklung autonomer Fahrzeuge unterstützen. Durch den Einsatz der industrieerprobten, leistungsstarken Ethernet-Lösungen von Aquantia können Automobilhersteller die Nutzung von Netzwerkarchitekturen der nächsten Generation möglich machen und so ein neues Maß an Insassensicherheit bieten, was zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für selbstfahrende Fahrzeuge der Level 4 und 5 wird.

Der Aufstieg auf Level 4 und Level 5 des autonomen Fahrens erfordert eine neue Netzwerkarchitektur, die Folgendes unterstützt:

Hohe Bandbreite für das Bordnetzwerk zur Unterstützung der zunehmenden Zahl an Sensoren und hochauflösenden Kameras.

für das Bordnetzwerk zur Unterstützung der zunehmenden Zahl an Sensoren und hochauflösenden Kameras. Redundanz aller funktionskritischen Komponenten und Systeme für ein Höchstmaß an Sicherheit.

aller funktionskritischen Komponenten und Systeme für ein Höchstmaß an Sicherheit. Vereinfachung und Sicherheit – Umstellung von mehreren Netzwerkschnittstellen auf ein industrieerprobtes, kohärentes und sicheres Netzwerk, das alle erforderlichen Funktionen des autonomen Fahrens unterstützt.

Diese Anforderungen treiben die Industrie in Richtung Multi-Gigabit-Ethernet über Kupfer – was perfekt der vertieften Fachkompetenz, dem Wissen und der Erfahrung von Aquantia in Bezug auf Netzwerke entspricht.

Das Ökosystem des autonomen Fahrens umfasst immer mehr Automobilhersteller, Tier-1-Zulieferer, GPU-/CPU-Unternehmen und Lieferanten von Hochleistungsnetzwerk-Silizium, während die Anforderungen immer strenger werden. Die potenziellen Marktchancen sind beträchtlich. Raymond James schätzt, dass der Siliziumgehalt in autonomen Fahrzeugen bis 2030 einen adressierbaren Gesamtmarkt von 30 Milliarden US-Dollar ausmachen wird. 1

Aquantia hat in diesem Monat im Rahmen der CES bereits eine Zusammenarbeit mit Molex in Bezug auf ein 10-Gbit/s-Automobil-Ethernet-Netzwerk bekannt gegeben. Aquantia wird diese neuen Produkte in dieser Woche auf dem Automotive Ethernet Congress in München vorstellen. Hier erhalten Sie weitere Informationen über die AQcelerate-Multi-Gigabit-Produkte.

Über Aquantia

Aquantia ist führend in den Bereichen Design, Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Hochgeschwindigkeits-Kommunikations-ICs für die Ethernet-Konnektivität an den Märkten für Rechenzentren, Enterprise-Infrastruktur, Zugang und Automobile. Die Produkte von Aquantia sind so konzipiert, dass sie auf kosteneffiziente Weise Spitzengeschwindigkeiten für den Einsatz in der neuesten Generation von Kommunikationsinfrastrukturen bereitstellen, um Engpässe bei der Netzwerkbandbreite zu beheben, die durch das Wachstum des weltweiten IP-Verkehrs und in neuen und anspruchsvollen Anwendungen wie dem autonomen Fahren entstehen. Der Hauptsitz von Aquantia befindet sich im Silicon Valley. Weitere Informationen finden Sie unter www.aquantia.com.

