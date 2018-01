Hogan Assessments nomeia Scott Gregory como diretor executivo

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

TULSA, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--A Hogan Assessment Systems, Inc. anunciou na segunda-feira que Scott Gregory assumirá a função de diretor executivo a partir de 01 de março de 2018. O atual diretor executivo, Tomas Chamorro-Premuzic, renunciou e deixará a empresa em 28 de fevereiro de 2018.

“ O incansável suporte de Tomas à empresa tem sido soberbo”, disse Robert Hogan, fundador e presidente. " Ele continuará sendo um amigo próximo e um valioso membro da grande família Hogan. Ele é um importante líder de pensamento de quem esperamos ser parceiros em futuras pesquisas, apresentações e projetos", disse Hogan. " Somos gratos por suas muitas contribuições para a empresa e desejamos a ele muito sucesso em sua próxima empreitada."

Gregory, que completou seu Ph.D. sob a orientação de Robert e Joyce Hogan na The University of Tulsa, foi um dos primeiros funcionários da Hogan. Ele tem vasta experiência de trabalho com empresas globais, inclusive 12 anos como vice-presidente de gestão de talentos e desenvolvimento organizacional na Pentair. Ele também foi consultor para decisões de pessoal internacional da parceira da Hogan, MDA Leadership Consulting, e ensinou Psicologia industrial e organizacional no Macalester College e no St. Olaf College.

Gregory voltou para a Hogan em 2013, e foi promovido a parceiro e vice-presidente de consultoria em 2016, conduzindo as equipes domésticas e internacionais de consultoria. No decorrer de sua carreira, ele ofereceu consultoria para metade das empresas Fortune 100, e trabalhou extensamente com avaliação de personalidade nas Américas do Norte e do Sul, Austrália, Ásia e Europa.

" Scott está posicionado excepcionalmente para tornar-se o próximo diretor executivo da Hogan", disse Hogan. " Ele tem um entendimento completo de cada tipo de organização de clientes que a Hogan atende, profundo conhecimento de nossas avaliações e pesquisa desde seu trabalho conosco durante os primeiros anos da Hogan, e exemplifica o nível de qualidade e serviço ao cliente pelos quais somos conhecidos. Suas contribuições para a empresa, sua paixão pela Hogan e seu compromisso com o aprimoramento contínuo fazem dele a escolha óbvia para o futuro da Hogan."

Sobre a Hogan Assessments

Hogan Assessments é a líder global na avaliação de personalidade e consultoria abrangente e baseada em pesquisas. Apoiada em décadas de ciência, a Hogan ajuda empresas a reduzir a rotatividade dramaticamente e aumentar a produtividade ao contratar as pessoas certas, desenvolvendo talentos essenciais e avaliando o potencial de liderança. As avaliações da Hogan estão disponíveis em 57 países e em 46 línguas e são usadas por mais de 70% das empresas Fortune 500. Para obter mais informações, acesse www.hoganassessments.com.

