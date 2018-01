Aquantia introduceert Multi-Gig Ethernet-producten die autonoom rijden mogelijk maken

Network Requirements for Level and Level 5 Autonomous Driving (Graphic: Business Wire)

In-Vehicle Network with Aquantia PHYs and Controllers (Graphic: Business Wire)

SAN JOSE, Californië--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), toonaangevend op het gebied van hogesnelheids-, Multi-Gigabit Ethernet-connectiviteitsoplossingen, heeft vandaag een suite producten geïntroduceerd ten behoeve van autonome voertuigplatforms. Eerder vandaag heeft Aquantia een samenwerkingsverband geïntroduceerd met NVIDIA voor het leveren van Multi-Gig-netwerkondersteuning voor de NVIDIA DRIVE Xavier™ en DRIVE Pegasus-platforms. Deze hoogwaardige computerplatforms met Aquantia Multi-Gig-netwerken worden in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar voor automobielpartners.

De AQcelerate Automotive-productlijn bevat de volgende hoogwaardige netwerkapparaten, die datasnelheden ondersteunen tot 10 GbE:

De AQV107 Multi-Gig PHY

De AQVC107 PCIe Multi-Gig MAC+PHY Ethernet controller

De AQVC100 PCIe Multi-Gig-controller (alleen MAC)

"De allerbelangrijkste functie van zelfrijdende auto's is veiligheid", zei Faraj Aalaei, voorzitter en CEO van Aquantia Corp. "Voertuigsensoren en camera's verzamelen grote hoeveelheden gegevens die direct moeten worden verwerkt, zodat het voertuig cruciale beslissingen kan nemen ten behoeve van de veiligheid van de bestuurder, passagiers, en iedereen waar de weg mee wordt gedeeld. Het versturen van gegevens tussen de sensoren en de berekeningsknooppunten binnen het In-Vehicle Network (IVN) vereist Multi-Gig-capaciteiten, zodat een veilige en goed beveiligde rijervaring kan worden geleverd."

De introductie van deze producten is het begin van een nieuw tijdperk in Multi-Gig-netwerkapparaten die de ontwikkeling van autonome voertuigen ondersteunen. Door gebruik te maken van de bewezen, hoogwaardige Ethernet-oplossingen van Aquantia, worden OEM's van automobielen in staat gesteld om de volgende generatie netwerkarchitecturen te implementeren, zodat een nieuw niveau passagiersveiligheid en -beveiliging kan worden geboden, een essentieel vereiste voor zelfrijdende voertuigen van niveau 4 en 5.

De overstap naar autonoom rijden van niveau 4 en 5 vereist een nieuwe netwerkarchitectuur die het volgende ondersteunt:

Grote bandbreedte vereist, zodat het IVN het steeds grotere aantal sensoren en hoge resolutie camera's kan ondersteunen.

vereist, zodat het IVN het steeds grotere aantal sensoren en hoge resolutie camera's kan ondersteunen. Redundantie van alle componenten en systemen die essentieel zijn voor het functioneren, zodat het optimale veiligheidsniveau kan worden geboden.

van alle componenten en systemen die essentieel zijn voor het functioneren, zodat het optimale veiligheidsniveau kan worden geboden. Vereenvoudiging en beveiliging - de overstap van meerdere netwerkinterfaces naar een enkel bewezen, coherent, veilig netwerk dat de vereiste functies van autonoom rijden ondersteunt.

Deze vereisten brengen de industrie een stap dichter bij Multi-Gig Ethernet via koperdraad - dat perfect past bij de diepe netwerkexpertise, -kennis, en -ervaring van Aquantia.

Het ecosysteem voor autonoom rijden groeit vanwege de steeds striktere vereisten richting een groter aantal OEM-autofabrikanten, niveau 1-leveranciers, GPU/CPU-bedrijven en hoogwaardige netwerksiliciumleveranciers. De potentie van de markt is aanzienlijk. Raymond James schat dat de hoeveelheid silicium in autonome voertuigen per 2030 een totale adresseerbare markt van $ 30 miljard vertegenwoordigt. 1

Eerder deze maand heeft Aquantia tijdens CES ook een samenwerkingsverband aangekondigd met Molex voor een 10 Gbps Ethernetnetwerk voor automobielen. Deze week zal Aquantia deze nieuwe producten tijdens het Automotive Ethernet Congress in München demonstreren. U vindt hier meer informatie over Multi-Gig AQcelerate-producten.

Over Aquantia

Aquantia is toonaangevend op het gebied van het ontwerp, de ontwikkeling en marketing van geavanceerde hogesnelheidscommunicatie-IC's voor ethernetconnectiviteit in de markten voor datacentra, infrastructuur van ondernemingen, toegang en automobiliteit. Aquantia-producten zijn ontworpen om op rendabele wijze toonaangevende datasnelheden te leveren voor de laatste generatie communicatie-infrastructuur, zodat knooppunten in netwerkbandbreedte kunnen worden verminderd. Deze worden veroorzaakt door de toename van wereldwijd IP-verkeer en steeds meer veeleisende toepassingen zoals autonoom rijden. Aquantia heeft haar hoofdkantoor in Silicon Valley. Bezoek voor meer informatie www.aquantia.com.

(AQ-INV)

1 Bron: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis, de versie uit 2017—maart 2017

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.