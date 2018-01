Aquantia lancia delle soluzioni Ethernet multi-gig per abilitare la guida autonoma

Network Requirements for Level and Level 5 Autonomous Driving (Graphic: Business Wire)

In-Vehicle Network with Aquantia PHYs and Controllers (Graphic: Business Wire)

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), un prestigioso fornitore di soluzioni per la connettività Ethernet multi-gig ad alta velocità, ha lanciato oggi una suite di prodotti pensati per le piattaforme dei veicoli autonomi. Aquantia ha inoltre annunciato stamattina una collaborazione con NVIDIA per l'offerta di supporto per reti multi-gig per le piattaforme di NVIDIA DRIVE Xavier™ e DRIVE Pegasus. Queste piattaforme informatiche ad elevate prestazioni incorporanti le soluzioni di rete multi-gig di Aquantia diverranno disponibili per gli operatori del settore automobilistico a partire dal primo trimestre del 2018.

La linea di prodotti AQcelerate per il settore automobilistico comprende i seguenti dispositivi di rete ad elevate prestazioni che supportano velocità di trasmissione di dati di fino a 10 GbE:

lo strato fisico (PHY) AQV107 multi-gig

il controller Ethernet AQVC107 PCIe multi-gig MAC+PHY

il controller AQVC100 PCIe multi-gig (solo MAC)

“Il requisito più importante in assoluto per i veicoli a guida autonoma è costituito dalla sicurezza” ha affermato Faraj Aalaei, Direttore generale e Presidente del Consiglio di amministrazione di Aquantia Corp. “I sensori e le fotocamere incorporati nei veicoli raccolgono un volume enorme di dati che devono essere elaborati istantaneamente onde permettere al veicolo di assumere decisioni critiche per garantire la sicurezza del conducente, dei passeggeri e dei pedoni. La trasmissione dei dati tra i sensori e i nodi di calcolo entro la rete a bordo di veicoli (in-vehicle network, IVN) richiede capacità multi-gig a garanzia di un'esperienza di guida sicura.”

Il lancio di questi prodotti crea una nuova era di dispositivi di rete multi-gig a sostegno dello sviluppo di veicoli a guida autonoma. Adottando le soluzioni Ethernet ad elevate prestazioni e comprovate nel settore di Aquantia, i produttori di apparecchiature originali (original equipment manufacturer, OEM) operanti nel settore automobilistico possono abilitare l'implementazione di architetture di rete di prossima generazione per l'offerta di un livello inedito di sicurezza e protezione dei passeggeri che sta divenendo un requisito essenziale per i veicolo a guida autonoma di livello 4 e 5.

Il passaggio alla guida autonoma di livello 4 e 5 richiede una nuova architettura di rete che sia in grado di supportare:

i requisiti di larghezza di banda cosicché l'IVN possa supportare il numero crescente di sensori e fotocamere ad alta risoluzione.

cosicché l'IVN possa supportare il numero crescente di sensori e fotocamere ad alta risoluzione. La ridondanza di tutti i sistemi e componenti essenziali al funzionamento a garanzia del massimo livello di sicurezza.

di tutti i sistemi e componenti essenziali al funzionamento a garanzia del massimo livello di sicurezza. Semplificazione e sicurezza – trasferimento da interfacce di rete multiple a una rete comprovata nel settore, coerente e sicura supportante tutte le funzionalità necessarie per la guida autonoma.

Tali requisiti stanno alimentando l'abbandono da parte del settore delle reti in rame in favore delle reti Ethernet multi-gig e Aquantia vanta un'esperienza, competenze e nozioni approfondite in materia.

L'ecosistema della guida autonoma si sta espandendo per includere un maggior numero di produttori di automobili OEM, fornitori di primo livello, produttori di unità di elaborazione grafica (graphics processing unit, GPU)/unità centrali di elaborazione (central processing unit, CPU) e fornitori di silicio per reti ad elevate prestazioni man mano che i requisiti si fanno più rigorosi. La potenziale opportunità di mercato è considerevole. Secondo le stime di Raymond James, il contenuto di silicio nei veicoli autonomi rappresenterà un mercato potenziale da 30 miliardi di dollari nel suo complesso entro il 2030. 1

Verso gli inizi del mese in corso Aquantia ha annunciato inoltre una collaborazione con Molex per una rete Ethernet da 10 Gbps per il settore automobilistico durante l'evento CES. Questa settimana Aquantia terrà delle dimostrazioni di questi nuovi prodotti alla conferenza dedicata all'Ethernet per veicoli (Automotive Ethernet Congress) tenuta a Monaco. Ottenete ulteriori informazioni sui prodotti di multi-gig AQcelerate qui.

Informazioni su Aquantia

Aquantia è un'azienda leader nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di circuiti integrati (integrated circuit, IC) avanzati per comunicazioni ad alta velocità per la connettività Ethernet per centri dati, infrastrutture aziendali, accesso e settore automobilistico. I prodotti di Aquantia vengono progettati in modo tale da offrire elevate velocità di trasmissione dei dati a costi contenuti per l'uso nelle infrastrutture per comunicazioni di ultima generazione per ovviare ai problemi associati alla larghezza di banda causati dalla crescita del traffico IP a livello globale e in applicazioni emergenti e complesse come la guida autonoma. La sede generale di Aquantia è ubicata nella Silicon Valley. Per ulteriori informazioni visitare www.aquantia.com.

(AQ-INV)

1 Fonte: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis (Dai sistemi avanzati di assistenza al conducente alla guida autonoma: una stima e analisi dell'intera catena di approvvigionamento per i prossimi 25 anni), versione del 2017 - marzo 2017

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.