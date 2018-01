Axway s’associe à Elastic Beam pour améliorer la sécurité des API grâce à l’intelligence artificielle

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Pour faire face aux menaces de sécurité de plus en plus présentes, Axway (Euronext : AXW.PA), catalyseur de transformation digitale, a annoncé aujourd’hui son partenariat mondial avec Elastic Beam, une entreprise innovante de la Silicon Valley qui s’appuie sur des algorithmes d’intelligence artificielle (IA) pour protéger les API. Ensemble, Axway et Elastic Beam aideront les organisations à renforcer la sécurité et l’engagement des écosystèmes à l’aide d’un moteur IA intégré à Axway API Gateway, qui détecte et bloque automatiquement les nouvelles attaques à l’encontre des API. L’intégration d’Elastic Beam se base sur les politiques de sécurité Axway API Gateway préconfigurées et disponible au sein d’Axway Marketplace, ce qui permet aux clients de contrôler entièrement leur environnement. La solution sera présentée lors de l’événement des APIdays Paris ce mardi 30 janvier.

Les API sont incontournables pour moderniser les infrastructures IT. Elles représentent un nouvel angle d’attaque de plus en plus ciblé par les hackers. Ces derniers s’en servent pour pirater des comptes, dérober des données client et business critiques, supprimer des informations capitales, pratiquer des fraudes et d’autres activités malveillantes, y compris des attaques DDoS. Pour protéger au mieux les organisations contre ces menaces, les infrastructures doivent pouvoir se reposer sur la sécurité de la passerelle API, tout en identifiant et en bloquant de manière réactive les hackers. Elastic Beam s’appuie sur un moteur d’intelligence artificielle avancé pour analyser le trafic et les sessions API, afin de détecter et de mettre automatiquement fin à toute activité anormale ou suspecte.

En associant la solution Elastic Beam à Axway AMPLIFY API Management, qui permet de gérer l’ensemble du cycle de vie des API en fournissant une solution intégrée pour créer, contrôler, sécuriser et utiliser les API, les clients peuvent protéger leurs données contre les cybermenaces émergentes, tout en bénéficiant d’une visibilité complète sur leurs environnements.

« Nous constatons une véritable hausse des attaques sur les API à l’échelle mondiale et la plupart d’entre elles passent inaperçues, car les organisations ne sont pas encore suffisamment armées contre ce nouveau type de menaces. De fait, de nombreuses marques grand public ont dû s’excuser suite à des attaques médiatisées contre leurs API qui ont permis à des hackers de pirater des informations client confidentielles, explique Bernard Harguindeguy, CEO, Elastic Beam. Notre équipe est ravie de s’associer à Axway, leader reconnu de la gestion des API pour aider les organisations à se protéger contre les divers types de cyberattaque dont elles sont constamment la cible. »

Elastic Beam étend les fonctionnalités de sécurité d’Axway en offrant :

Une fonction de détection et de blocage instantané des attaques : Elastic Beam analyse de façon approfondie le trafic API en s’appuyant sur un moteur d’intelligence artificielle à la fois puissant et évolutif, capable de déterminer le comportement des API et d’identifier les menaces. Elastic Beam fournit également une fonctionnalité qui insère des leurres au sein des véritables API, pour piéger les hackers et empêcher immédiatement tout accès.

: Elastic Beam analyse de façon approfondie le trafic API en s’appuyant sur un moteur d’intelligence artificielle à la fois puissant et évolutif, capable de déterminer le comportement des API et d’identifier les menaces. Elastic Beam fournit également une fonctionnalité qui insère des leurres au sein des véritables API, pour piéger les hackers et empêcher immédiatement tout accès. Une visibilité complète sur les nouvelles attaques contre les API via des tableaux de bord et des rapports : Grâce à l’IA, Elastic Beam accélère la collecte de preuves après une attaque, vérifie la conformité et offre aux organisations une visibilité complète sur toutes les activités, complétant ainsi les fonctionnalités de surveillance et d’analyse d’Axway pour garantir une transparence totale sur les nouvelles menaces à l’encontre des API.

: Grâce à l’IA, Elastic Beam accélère la collecte de preuves après une attaque, vérifie la conformité et offre aux organisations une visibilité complète sur toutes les activités, complétant ainsi les fonctionnalités de surveillance et d’analyse d’Axway pour garantir une transparence totale sur les nouvelles menaces à l’encontre des API. Un blocage des cyberattaques dans les environnements multicloud : La solution supporte les déploiements sur site ainsi que dans les Clouds publics et privés et diffuse les informations sur les attaques au sein de tous les Clouds du client pour éviter que ces dernières se propagent.

« Nous sommes heureux de nous associer à Elastic Beam et de pouvoir offrir à nos clients une solution de sécurité innovante et complète pour leurs environnements d’API. Axway contrôle les accès, puis limite le débit ou définit des quotas pour les utilisateurs autorisés, tandis qu’Elastic Beam identifie les comportements anormaux en se basant sur le comportement d’usage historique des API. Cela nous permet de détecter les attaques même en cas d’identifiants valides, indique Cédric Monier, VP, Platform Architecture, Axway. Axway a pour mission d’optimiser la sécurité des API aux frontières de l’entreprise. Grâce à notre partenariat avec Elastic Beam, nous allons pouvoir proposer un module de sécurité IA novateur, détectant les nouvelles menaces contre les API. De plus, nous permettons à nos clients existants d’activer ce module sur le trafic sensible, de façon simple et rapide, avant d’effectuer un déploiement progressif. »

A propos d’Axway

Axway (Euronext: AXW.PA) est un catalyseur de transformation. Avec Axway AMPLIFY ™, notre plateforme d’intégration de données et d’engagement digital, disponible en mode Cloud, de grandes entreprises peuvent mieux anticiper, s’adapter et répondre aux attentes croissantes de leurs clients. Notre approche unifiée avec API-First, connecte les données de n'importe où, alimente des millions d'applications, fournit des analyses en temps réel pour créer les réseaux d'expérience client. De l'idée à sa réalisation, nous aidons à rendre l'avenir possible à plus de 11 000 organisations dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d’Axway, visitez www.axway.com/fr/

A propos d’Elastic Beam

Fondé en 2014, Elastic Beam est basé à Redwood City, en Californie. L’entreprise est spécialisée

dans les solutions de cybersécurité pour API reposant sur l’IA. API Behavioral Security, la solution phare d’Elastic Beam, a été conçue par des entrepreneurs de la Silicon Valley ayant mené avec succès de nombreux projets relatifs aux infrastructures Cloud, aux passerelles API et aux environnements de sécurité. Pour découvrir comment optimiser et sécuriser votre environnement d’API avec Elastic Beam, rendez-vous sur http://www.elasticbeam.com.