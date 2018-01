Aquantia Technology fornirà capacità Ethernet multi-gig per le piattaforme per veicoli a guida autonoma NVIDIA DRIVE

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--Aquantia Corp., (NYSE: AQ), un prestigioso fornitore di soluzioni per la connettività Ethernet multi-gig ad alta velocità, ha annunciato oggi che il proprio portafoglio di soluzioni per reti per il settore automobilistico sarà la soluzione per la connettività Ethernet da 10 Gbps per le piattaforme per veicoli a guida autonoma DRIVE Xavier™ e DRIVE Pegasus. Le piattaforme informatiche basate sull'intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) ad elevate prestazioni di NVIDIA incorporanti le soluzioni di rete multi-gig di Aquantia diverranno disponibili per gli operatori del settore automobilistico a partire dal primo trimestre del 2018.

I computer per veicoli NVIDIA DRIVE AI impiegano l'apprendimento approfondito per elaborare i dati raccolti da fotocamere multiple, radar, sensori LIDAR e altri sensori incorporati nel veicolo. Onde conseguire una guida autonoma di livello 4 e 5 – che viene categorizzata come veicolo a guida completamente autonoma – bilioni di operazioni di apprendimento approfondito al secondo (total operations per second, TOPS) devono ricevere ed elaborare i dati rilevati dai sensori e comunicare immediatamente decisioni critiche attraverso i sistemi del veicolo. Il processore DRIVE Xavier, per esempio, analizza tutte le informazioni per acquisire una percezione di 360 gradi intorno al veicolo e quindi stabilire la presenza e il movimento di pedoni, altri veicoli e oggetti per la pianificazione di un percorso sicuro. I prodotti Ethernet di Aquantia comunicano i dati e le decisioni avanti e indietro entro l'intero sistema a 10 Gbps attraverso cavi Ethernet per automobili per contribuire all'offerta di un'esperienza di guida autonoma senza problemi.

“La piattaforma NVIDIA DRIVE impiega funzioni ridondanti e diversificate per conseguire il massimo livello di sicurezza, il che rende la connettività multi-gig assolutamente indispensabile” ha dichiarato Faraj Aalaei, Direttore generale e Presidente del Consiglio di amministrazione di Aquantia Corp. “Aquantia è stata la prima a promuovere gli standard grazie ai quali la connettività multi-gig è stata introdotta in altri settori e noi deteniamo tuttora una posizione di testa per quanto concerne il conseguimento di velocità superiori in questi settori. Siamo lieti di collaborare con NVIDIA per essere i primi a fornire al settore automobilistico questo pilastro portante fondamentale per abilitare un'esperienza di guida sicura.”

“Ogni singolo veicolo a guida autonoma è un centro dati mobile autocontenuto alimentato da un supercomputer AI a basso consumo energetico che si può nascondere nel portabagagli” ha spiegato Gary Hicok, Vicepresidente senior della divisione sviluppo di hardware presso NVIDIA. “Onde ottenere un'esperienza di guida autonoma sicura, occorrono reti multi-gig sicure, affidabili e ridondanti che siano in grado di trasferire quantitativi elevati di dati.”

Ethernet multi-gig per il settore automobilistico

La guida autonoma sta creando un cambiamento paradigmatico nel settore automobilistico con una serie di requisiti molto rigorosi, dalle fotocamere ad alta risoluzione alla necessità di reti ridondanti e sicure alimentate da cavi affidabili e a basso costo. Pertanto, il settore sta accordando preferenza all'Ethernet multi-gig anziché alle reti in rame trattandosi della tecnologia più promettente per l'abilitazione della connettività per le reti a bordo di veicoli. Secondo le stime di Raymond James, il contenuto di silicio impiegato nel ramo della guida autonoma rappresenterà un mercato disponibile totale (total available market, TAM) da 30 miliardi di dollari entro il 20301. Ognuno di questi veicoli può far risparmiare fino a cinquanta unità di silicio per reti. Ottenete ulteriori informazioni sui prodotti di multi-gig AQcelerate qui.

Informazioni su Aquantia

Aquantia è un'azienda leader nella progettazione, nello sviluppo e nella commercializzazione di circuiti integrati (integrated circuit, IC) avanzati per comunicazioni ad alta velocità per la connettività Ethernet per centri dati, infrastrutture aziendali e applicazioni di accesso. I prodotti di Aquantia vengono progettati in modo tale da offrire elevate velocità di trasmissione dei dati a costi contenuti per l'uso nelle infrastrutture per comunicazioni di ultima generazione per ovviare ai problemi associati alla larghezza di banda causati dalla crescita del traffico IP a livello globale e in applicazioni emergenti e complesse come la guida autonoma. La sede generale di Aquantia è ubicata nella Silicon Valley. Per ulteriori informazioni visitare www.aquantia.com.

(AQ-INV)

1 Fonte: Raymond James, From ADAS to Autonomous: A 25-Year Forecast and Full Value Chain Analysis (Dai sistemi avanzati di assistenza al conducente alla guida autonoma: una stima e analisi dell'intera catena di approvvigionamento per i prossimi 25 anni), versione del 2017- marzo 2017 Si stima che il contenuto di silicio nei veicoli a guida autonoma rappresenterà un TAM da 30 miliardi di dollari entro il 2030.

