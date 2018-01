Hogan Assessments Names Scott Gregory als CEO

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

TULSA, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--Hogan Assessment Systems, Inc., heeft op maandag bekend gemaakt dat Scott Gregory de rol van CEO, vanaf 1 maart 2018 zal overnemen. De huidige CEO, Tomas Chamorro-Premuzic heeft het bedrijf op 28 februari 2018 verlaten.

“ Tomas’ onvermoeibare ondersteuning van het bedrijf was fantastisch,” zei Robert Hogan, oprichter en directeur. “ Hij blijft een goede vriend en gewaardeerd lid van de Hogan familie. Hij is een belangrijke gedachtenleider en we verwachten in de toekomst samen te blijven werken aan onderzoek, presentaties en projecten,” zei Hogan. “ We zijn dankbaar voor zijn vele bijdragen aan het bedrijf en wensen hem veel succes in zijn volgende onderneming.”

Gregory, die zijn Ph.D. onder Robert en Joyce Hogan heeft gehaald aan de Universiteit van Tulsa, was een van Hogans eerste medewerkers. Hij heeft uitgebreide ervaring met globale bedrijven, waaronder 12 jaar als vicedirecteur van talentmanagement en organisatorische ontwikkeling bij Pentair. Hij was ook een consultant voor Personnel Decisions International en Hogan's partner, MDA Leadership Consulting en doceerde I/O Psychology aan Macalester College en St. Olaf College.

Gregory keerde terug naar Hogan in 2013, en werd partner en vicedirecteur consulting in 2016, en leidde de nationale en internationale consultingteams van Hogan. Tijdens zijn carrière heeft hij voor de helft van de Fortune 100, bedrijven consultancy gedaan en uitgebreid met persoonlijkheidsanalyse in Noord- en Zuid-Amerika, Australië, Azië en Europa gewerkt.

“ Scott is in een unieke positie om de volgende CEO van Hogan te worden” zei Hogan. “ Hij heeft een goed begrip van ieder soort cliëntorganisatie van Hogan, uitgebreide kennis van onze evaluaties en onderzoek vanaf zijn werk met ons tijdens de vroege jaren van Hogan, en hij is een voorbeeld van de kwaliteit en klantenservice waar we om bekend staan. Zijn bijdrage aan het bedrijf, passie voor Hogan en toewijding aan voortdurende verbetering maken hem de beste keuze voor de toekomst van Hogan.”

Over Hogan Assessments

Hogan Assessments is de wereldleider op het gebied van uitgebreide, onderzoeksgebaseerde persoonlijkheidsanalyse en consulting. Gebaseerd op tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek helpt Hogan bedrijven om hun omzet en productiviteit aanzienlijk te verhogen door de juiste mensen in dienst te nemen, talenten te ontwikkelen en leiderschapspotentiaal te evalueren. Hogan's evaluaties zijn beschikbaar in 57 landen en 46 talen, en worden gebruikt door meer dan 70 procent van de Fortune 500. Ga voor meer informatie naar www.hoganassessments.com.

