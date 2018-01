Hogan Assessments nomina Scott Gregory Direttore generale

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

TULSA, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--Hogan Assessment Systems, Inc., ha annunciato lunedì che Scott Gregory assumerà la carica di Direttore generale con decorrenza a partire dal giorno 1 marzo 2018. Tomas Chamorro-Premuzic, l'attuale Direttore generale, ha consegnato le proprie dimissioni e lascerà la società il 28 febbraio 2018.

“ L'assistenza puntualmente fornita da Tomas all'azienda è stata eccezionale” ha affermato Robert Hogan, fondatore e Presidente. “ Rimarrà un caro amico e un membro stimato della grande famiglia Hogan. Egli è un importante leader d'opinione con il quale prevediamo che collaboreremo a ricerche, presentazioni e progetti futuri” ha affermato Hogan. “ Siamo molto riconoscenti per i suoi numerosi contributi all'azienda e gli auguriamo grande successo per il futuro.”

Gregory, il quale ha conseguito il proprio dottorato di ricerca sotto il patrocinio di Robert e Joyce Hogan all'Università di Tulsa, è stato uno dei primi dipendenti di Hogan. Egli vanta un'esperienza approfondita conseguita presso società di portata globale, compresi 12 anni trascorsi presso Pentair con la qualifica di Vicepresidente della divisione Gestione dei talenti e Sviluppo dell'organizzazione. Egli ha inoltre lavorato come consulente per Personnel Decisions International e il partner di Hogan MDA Leadership Consulting, e ha insegnato psicologia industriale e organizzativa al Macalester College e al St. Olaf College.

Gregory è tornato a Hogan nel 2013 ed è stato promosso a socio e Vicepresidente della divisione Consulenza nel 2016 a capo dei team di consulenti nazionali e internazionali di Hogan. Nel corso della sua carriera egli ha fornito consulenza a metà delle aziende Fortune 100, e ha acquisito una vasta esperienza professionale nel ramo della valutazione della personalità nel Nord e nel Sud America, in Australia, in Asia e in Europa.

“ Scott possiede tutte le doti necessarie per diventare il prossimo Direttore generale di Hogan” ha affermato Hogan. “ Egli possiede una comprensione approfondita di tutti i tipi di organizzazioni clienti di Hogan e nozioni estese in merito alle nostre valutazioni e attività di ricerca che ha acquisito lavorando per noi durante i primi anni di attività di Hogan, ed egli esemplifica il livello di qualità e servizio al cliente che ci contraddistingue. I suoi contributi apportati all'azienda, la sua dedizione nei confronti di Hogan e il suo impegno per il miglioramento costante lo rendono la scelta ovvia per il futuro di Hogan.”

Informazioni su Hogan Assessments

Hogan Assessments è leader globale nell'offerta di consulenza e valutazioni della personalità complete e basate sulla ricerca. Hogan, radicata in decenni di scienza, aiuta le aziende a ridurre drasticamente l'avvicendamento di personale e ad accrescere la produttività tramite l'assunzione del personale giusto, lo sviluppo di talenti chiave e la valutazione del potenziale di leadership. Le valutazioni di Hogan sono disponibili in 57 Paesi e in 46 lingue e sono usate da più del 70 per cento delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito Web all’indirizzo www.hoganassessments.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.