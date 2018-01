Hogan Assessments nomme Scott Gregory au poste de PDG

Scott Gregory announced as new CEO for Hogan Assessments

TULSA, Oklahoma--(BUSINESS WIRE)--Hogan Assessment Systems, Inc. a annoncé ce lundi que Scott Gregory endossera le rôle de PDG, à compter du 1er mars 2018. Le PDG actuel, Tomas Chamorro-Premuzic, a démissionné et quittera l’entreprise le 28 février 2018.

« Le soutien indéfectible de M. Chamorro-Premuzic à l’entreprise a été exceptionnel », a déclaré Robert Hogan, fondateur et président. « Il restera un ami proche et un membre estimé de la famille élargie de Hogan. Il est un leader d’opinion important que nous comptons associer à l’avenir à des recherches, des présentations et des projets », a ajouté M. Hogan. « Nous sommes reconnaissants pour ses nombreuses contributions à l’entreprise, et nous lui souhaitons beaucoup de succès pour ses futurs projets. »

M. Gregory, qui a terminé son doctorat sous la direction de MM. Robert et Joyce Hogan à l’université de Tulsa, a été l’un des premiers employés de Hogan. Il possède une vaste expérience de travail avec des sociétés d’envergure mondiale, dont 12 années passées au poste de vice-président de la gestion des talents et du développement organisationnel chez Pentair. Il a également été expert-conseil chez Personnel Decisions International et chez MDA Leadership Consulting, partenaire de Hogan. Il a par ailleurs enseigné la psychologie industrielle/organisationnelle au Macalester College et au St Olaf College.

M. Gregory a rejoint les rangs de Hogan en 2013 et a été promu associé et vice-président du conseil en 2016, dirigeant les équipes de conseil nationales et internationales de Hogan. Tout au long de sa carrière, il a proposé ses conseils à la moitié des entreprises du classement Fortune 100, et a beaucoup travaillé dans le domaine de l’évaluation des personnalités en Amérique du Nord et du Sud, en Australie, en Asie et en Europe.

« M. Scott est idéalement positionné pour devenir le prochain PDG de Hogan », a poursuivi M. Hogan. « Il bénéficie d’une compréhension approfondie de chaque type d’organisation client que Hogan dessert, d’une connaissance approfondie de nos évaluations et recherches, grâce au travail qu’il a effectué à nos côtés lors des premières années de Hogan, et il est un parfait exemple du niveau de qualité et de service client qui fait notre réputation. Ses contributions à l’entreprise, sa passion pour Hogan et son engagement envers l’amélioration continue font de lui le choix évident pour l’avenir de Hogan. »

À propos de Hogan Assessments

Hogan Assessments est le leader mondial en matière de conseil et d’évaluations intégrales de la personnalité, basés sur la recherche. Forte de ses connaissances scientifiques acquises au cours de plusieurs décennies, Hogan aide les entreprises à réduire considérablement la rotation de leur personnel, et à augmenter leur productivité en recrutant les bonnes personnes, en développant des talents essentiels et en évaluant le potentiel de leadership. Les évaluations de Hogan sont disponibles dans 57 pays et 46 langues, et sont utilisées par plus de 70 % des entreprises du classement Fortune 500. Pour de plus amples renseignements, consultez www.hoganassessments.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.