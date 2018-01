Westinghouse gaat door met levering van nucleaire brandstof aan Oekraïne tot en met 2025

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company heeft vandaag bekendgemaakt dat het bedrijf een verlengingscontract heeft ondertekend voor de levering van nucleaire brandstof aan SE NNEGC Energoatom, het nationale bedrijf voor het opwekken van atoomenergie van Oekraïne. Het contract behelst de levering van nucleaire brandstof aan zeven van de 15 kerncentrales in Oekraïne in de periode van 2021 tot en met 2025, waarmee het huidige contract voor de levering aan zes reactors dat in 2020 afloopt wordt verlengd en uitgebreid.

“ Deze contractverlenging verstevigt de positie van Westinghouse als strategisch partner van Energoatom en illustreert ons vermogen om Oekraïne te ondersteunen bij de diversifiëring op het gebied van energie. In het kader van het nieuwe contract zal onze relatie met Oekraïne worden versterkt door ons plan om enkele van onze brandstofcomponenten in te kopen bij een Oekraïense fabrikant,” aldus José Emeterio Gutiérrez, president en chief executive officer van Westinghouse.

In zijn reactie op de overeenkomst benadrukt Yurii Nedashkovskyi, President van SE NNEGC Energoatom, dat Energoatom als enige nutsbedrijf ter wereld dat VVER-1000-reactors exploiteert haar bronnen van nucleaire brandstof volledig heeft gediversifieerd. Nedashkovskyi merkt op: “ De samenwerking met Westinghouse heeft een belangrijke rol gespeeld bij de verwezenlijking van deze doelstelling.”

De nucleaire brandstof van Westinghouse levert al meer dan een decennium een belangrijke bijdrage aan de inspanningen van Oekraïne om onafhankelijk te blijven. Westinghouse begon in 2005 met de levering van brandstof aan Oekraïne, toen de eerste eerste-testassemblages werden geleverd aan NPP Unit 3 in Zuid-Oekraïne.

“ Het verheugt ons dat Energoatom blijft vertrouwen op Westinghouse als alternatieve leverancier van nucleaire brandstof voor VVER-reactors,” aldus Aziz Dag, vice president en managing director van Westinghouse voor Noord-Europa.

De productie en fabricage van de nucleaire brandstof zal plaatsvinden in de brandstofproductiefaciliteit van Westinghouse in Västerås, Zweden, waar onderdelen van de productielijnen volledig zijn ingericht voor de productie van VVER-1000-brandstof. De leveringen in het kader van dit contract gaan van start in 2021, onmiddellijk na het aflopen van het bestaande contract.

