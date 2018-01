Westinghouse étend ses livraisons de combustible nucléaire à l'Ukraine jusqu'en 2025

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Westinghouse Electric Company a annoncé aujourd'hui avoir signé une extension du contrat portant sur la fourniture de combustible nucléaire à l'entreprise d'État ukrainienne National Nuclear Energy Generation Company (SE NNEGC) Energoatom. Le contrat inclut la livraison de combustible nucléaire pour sept des quinze réacteurs nucléaires de l'Ukraine entre 2021 et 2025, prolongeant et élargissant ainsi la portée du contrat existant, qui concernait six réacteurs et devait expirer en 2020.

“L'extension de ce contrat consolide le rôle de Westinghouse en tant que partenaire stratégique d'Energoatom et démontre notre capacité à soutenir l'Ukraine dans sa diversification énergétique. Suivant les termes du nouveau contrat, nous allons renforcer notre lien avec l'Ukraine en assurant notre approvisionnement de certains composants du combustible auprès d'un fabriquant ukrainien,” a déclaré José Emeterio Gutiérrez, president et chief executive officer de Westinghouse.

Commentant la conclusion de cet accord, Yurii Nedashkovskyi, President de SE NNEGC Energoatom, a mis en évidence que Energoatom est le seul exploitant de réacteurs VVER-1000 au monde à avoir totalement diversifié ses sources d'approvisionnement en combustibles nucléaires. M. Nedashkovskyi a ajouté, “La coopération avec Westinghouse a été indispensable à la réalisation de cet objectif.”

Depuis plus de dix ans, le combustible nucléaire de Westinghouse a joué un rôle important pour l'indépendance de l'Ukraine. Westinghouse a commencé à fournir du combustible à l'Ukraine en 2005, lorsque les premiers assemblages d'essai principal furent livrés à l'unité 3 de la centrale nucléaire dans le sud de l'Ukraine.

“Nous sommes ravis que Energoatom maintienne sa confiance dans Westinghouse en tant que fournisseur alternatif de combustible nucléaire pour les réacteurs VVER,” a déclaré Aziz Dag, vice president et managing director, Northern Europe chez Westinghouse.

La production et l'assemblage des combustibles nucléaires seront réalisés dans les installations de Westinghouse de Västerås, en Suède, qui dédie certaines parties de ses lignes de production exclusivement au combustible VVER-1000. Les livraisons liées au contrat débuteront en 2021, immédiatement après le terme du contrat existant.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.