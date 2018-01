Duco annonce un investissement de 28 millions d'USD axés sur la croissance de l'ingénierie des données dans le nuage

LONDRES & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duco, la société spécialisée dans les technologies d'ingénierie de données, a annoncé aujourd'hui la finalisation d'un cycle d'investissement d'un montant de 28 millions d'USD par Insight Venture Partners, NEX Opportunities et Eight Roads Ventures. Ce cycle d'investissement inclut également un investissement réalisé par l'entrepreneur à vie et ancien PDG de SunGard, Cristóbal Conde.

Duco fournit des technologies qui permettent aux banques, aux courtiers, aux gestionnaires d'actifs et aux marchés boursiers de normaliser, de valider et de rapprocher tous les types de données incluses dans le nuage de Duco, offrant aux entreprises une intégrité et un aperçu des données à la demande. La société a enregistré une croissance globale rapide alors que l'industrie restructure ses plateformes, adoptant des avancées technologiques de pointe visant à éliminer le risque et les coûts opérationnels, tout en mettant plus rapidement à disposition, au sein de l'entreprise, les données décisionnelles. Duco utilisera cet investissement pour élargir son empreinte globale, avec une croissance des effectifs en Europe et aux Etats-Unis, le lancement d'un bureau en Asie et l'expansion de sa série de produits primée.

Christian Nentwich, PDG de Duco, a déclaré: "L'approche de Duco du règlement de problèmes complexes de données dans le domaine des services financiers consiste à mettre à la disposition des experts des solutions en libre-service. Nous avons gagné une vitesse considérable alors que l'industrie recherche des réponses intelligentes pour faire face aux nouvelles réalités, en pleine évolution, du marché. Nos clients font appel à nous dans un cadre stratégique et comptent sur notre capacité éprouvée de fournir des résultats à l'échelle. Cet investissement nous permet d'aller encore plus loin dans l'application de notre contexte naturel dans le domaine de l'informatique pour résoudre des problèmes industriels fondamentaux, tout en renforçant nos ressources afin d'approfondir nos relations avec notre base de clientèle existante."

Peter Sobiloff, directeur général de Insight Venture Partners, a déclaré : "Insight Venture Partners effectue un suivi de nombreuses entreprises, mais peu d'entre elles se démarquent. Duco est l'une de ces rares entreprises. La société a déjà enregistré une croissance extraordinaire, que nous comptons bien porter au niveau supérieur. Nous sommes impressionnés par la capacité de l'équipe de direction d'exercer un effet réel dans un environnement inter-entreprise difficile et complexe, tout en se constituant une liste impressionnante de clients internationaux, avec un niveau de satisfaction client et des taux de rétention élevés. Insight Venture Partners est impatiente de collaborer avec l'équipe Duco."

Michael Spencer, PDG de NEX, a déclaré: "L'évolution de l'environnement post-marché dans le secteur des services financiers requiert des changements fondamentaux de la structure du marché, de ses processus et technologies. Dans des domaines tels celui des données, un niveau plus technique et plus profond d'innovation est requis. C'est exactement là qu'intervient Duco, pionnier de l'industrie. Soutenant Duco depuis sa fondation, nous sommes ravis, et non surpris, de constater ses progrès substantiels."

Cristobal Conde a déclaré: "Je suis ravi de renforcer ma relation avec Duco à une période qui constitue un point d'inflexion majeur pour cette société." La réconciliation de comptes, et notamment dans les banques et chez les importants gestionnaires d'actifs, est un domaine qui requiert un bouleversement et une restructuration au cours des années à venir. Duco concentre ses efforts sur le développement de progrès technologiques sur le marché, dans une industrie qui est mûre pour l'innovation. La société prend une part de marché significative et devrait émerger comme marque connue au cours des prochaines années."

À propos de Duco

Duco fournit des services d'ingénierie de données en libre-service. Son objectif est de permettre à ses utilisateurs de normaliser, valider et rapprocher n'importe quel type de données à la demande. Les nouveaux clients sont opérationnels en 24 heures, ils obtiennent des résultats au bout de 7 jours et une valeur commerciale concrète en un délai de 30 jours. Duco compte parmi ses clients des banques internationales, des courtiers, des Bourses, des gestionnaires d’actifs, des fonds spéculatifs, des administrateurs, des fournisseurs de services et des entreprises. Depuis son siège social de Londres et ses agences de New York et Luxembourg, Duco sert ses clients dans toute l'Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Asie et l’Australasie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter https://du.co

À propos de Insight Venture Partners

Insight Venture Partners est un fonds de gestion privée et de capital risque de premier plan qui investit dans les technologies logicielles et à forte croissance qui favorisent le changement en profondeur dans leur secteur d'activité. Fondée en 1995, Insight a levé plus de 18 milliards de dollars et investi dans plus de 300 entreprises à travers le monde. Insight se donne pour mission de trouver, de financer et d'oeuvrer au succès de dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise clé en mains pour faciliter leur succès à long terme. Chez notre personnel comme à travers notre portefeuille, nous encourageons une culture axée sur la conviction centrale selon laquelle la croissance génère des opportunités. Pour plus d'informations à propos d'Insight et de ses investissements, rendez-vous sur le site www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

À propos de NEX Opportunities

NEX Opportunities, une société NEX, aide les sociétés à défier les conventions et à accélérer la croissance. Nous investissons dans des sociétés de technologies financières qui transforment les marchés. Nous concluons des partenariats avec des sociétés-pionnières qui apportent de nouvelles technologies, sciences, modèles commerciaux et talents à la technologie des marchés de capitaux. Parmi nos investisseurs figurent: Abide Financial, AcadiaSoft, ENSO Financial, Duco, OpenGamma, Axoni, Digital Asset Holdings, OpenFin et Cloud 9. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.euclidopportunities.com.

À propos de Eight Roads

Eight Roads Ventures est une société de capital risque globale qui possède plus de 40 investissements dans le secteur des technologies financières. Avec ses fonds associés, la société gère 3,6 milliards de dollars de capitaux via ses bureaux situés au Royaume-Uni, en Inde, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis. Eight Roads possède près de 50 années d'antécédents d'investissements, incluant des partenariats avec des sociétés telles Alibaba, Ant Financial, Appsflyer, China PnR, Compte Nickel, Curam, Future Advisor, Kensho, InnoGames, iPipeline, Letgo, Made.com, Neo4j, Nuance, Ping Identity, Prosper, Recurly, Wuxi Pharmatech et Xoom.

À propos de Cristóbal Conde

Cristóbal est l'ancien président directeur général de SunGard. Il a travaillé pendant 24 années au sein de la société, qu'il a fait progresser jusqu'à devenir l'une des sociétés Fortune 500 et la plus vaste société privée de logiciels et de services au monde. Sungard emploie désormais plus de 26.000 collaborateurs. Avant d'être président directeur général de la société, Cristóbal a occupé plusieurs postes de direction au sein de celle-ci, dont celui de vice-président exécutif et de directeur opérationnel.

