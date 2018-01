LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duco, het bedrijf in datatechniek, heeft een fianncieringsronde afgesloten met met 28 miljoen dollar aan investeringen van Insight Venture Partners, NEX Opportunities en Eight Roads Ventures. Ook Cristóbal Conde, ondernemer en voormalig CEO van SunGard, nam deel aan de investeringen.

Duco levert technologie die banken, brokers, vermogensbeheerders en beurzen in staat stellen binnen Duco’s cloud alle soorten gegevens te normaliseren, valideren en met elkaar in overeenstemming te brengen. Het bedrijf is internationaal snel gegroeid nu de sector zich op nieuwe platformen richt en nieuwe technologieën in gebruik neemt om operationele risico’s te beperken, kosten te verlagen en praktische gegevens sneller toegankelijk te maken binnen het hele bedrijf. Duco gebruikt het geld om internationaal uit te breiden, met het doel meer clientèle te verkrijgen in Europa en de Verenigde Staten, een kantoor te openen in Azië en zijn bekroonde productaanbod te verruimen.

