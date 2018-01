Publicis Groupe et Microsoft annoncent un partenariat pour développer la plateforme d’intelligence artificielle, Marcel

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Publicis Groupe (Paris:PUB) [Euronext Paris : FR0000130577, CAC 40] annonce aujourd’hui son partenariat avec Microsoft Corp. (Nasdaq “MSFT” @microsoft) pour développer et déployer Marcel, la plateforme disruptive qui transformera radicalement la façon dont les équipes du Groupe et leurs clients se connectent, interagissent et collaborent.

En alliant leurs forces, Publicis Groupe et Microsoft conjuguent leurs expertises respectives pour construire la plateforme du futur, au service des collaborateurs et des clients du Groupe. Les équipes de Publicis.Sapient, le pôle de Solutions technologique et de consulting de Publicis Groupe, travaillent à la conception de l’architecture et du design de Marcel ainsi qu’au développement de son expérience utilisateur, tandis que Microsoft, construira la plateforme et la connectera à sa technologie de pointe et à ses compétences en Intelligence Artificielle, grâce aux offres Microsoft Azure et Office 365.

La plateforme Marcel s’appuiera sur les technologies cognitives et l’Intelligence Artificielle pour accroître l’autonomie et développer l’expertise des collaborateurs et des clients de Publicis Groupe, leur permettant ainsi d’échanger simplement, de trois façons différentes :

Tout d’abord, en identifiant parmi les 80 000 collaborateurs du Groupe le contact le plus pertinent. Quel que soit le problème à résoudre, Marcel trouvera la personne la plus adaptée pour contribuer à y répondre.

Ensuite, en recueillant, en organisant et en affinant les informations issues des savoirs collectifs du Groupe. Marcel permettra ainsi à chaque utilisateur de pleinement bénéficier des expériences et des connaissances mises à sa disposition.

Enfin, et il s’agit sûrement du point le plus important, Marcel donnera à chaque collaborateur le pouvoir de participer et de créer, au-delà des frontières et des structures. A travers M-Labs, l’incubateur pour la plateforme Marcel, Publicis Groupe teste déjà avec certains de ses clients, de nouveaux modèles de collaboration qui portent leurs fruits.

« L’Intelligence Artificielle est l’une des technologies qui va le plus transformer notre époque, et son pouvoir repose avant tout sur sa capacité à accroître l’ingéniosité humaine. C’est ce qui fait toute la beauté de Marcel. », déclare Satya Nadella, CEO de Microsoft. « Chez Microsoft, nous sommes convaincus que les collaborateurs vont non seulement travailler pour leur entreprise mais aussi, évoluer dans une entreprise qui se mettra à leur service. Marcel incarne cette ambition. C’est ce qui rend notre collaboration si fluide et si naturelle. »

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe, ajoute : « Marcel marque une étape cruciale dans l’engagement de Publicis Groupe de transformer radicalement son secteur, au bénéfice de ses clients et de ses collaborateurs. C’est pourquoi nous sommes fiers de nous appuyer sur le talent, la technologie et le savoir-faire incomparable de Microsoft en Intelligence Artificielle, pour construire, dès aujourd’hui la plateforme du futur. Grâce à l‘implication de Satya et de ses équipes, nous accélérons pour faire de Marcel le moteur de la transformation de notre Groupe, et proposer les grandes idées qui cultivent la créativité sous toutes ses formes. »

Publicis Groupe et Microsoft dévoileront pour la toute première fois Marcel, le 24 mai 2018 à Paris, lors de Viva Technology.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial du marketing, de la communication et de la transformation digitale des entreprises, à travers l’alchimie de la créativité et de la technologie. Présent sur toute la chaîne de valeur du conseil à la création et la production, Publicis Groupe met au service de ses clients une organisation transversale, unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans le monde entier. Elle s’articule autour de quatre grands pôles, Publicis Communications (Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi, Leo Burnett, BBH, Marcel, Fallon, MSL, Prodigious), Publicis Media (Starcom, Zenith, Spark Foundry, Blue449, Performics, DigitasLBi), Publicis.Sapient (SapientRazorfish & Sapient Consulting) et Publicis Health. L’ensemble de ces 4 pôles opèrent sur les principaux marchés mondiaux et sont relayés par Publicis One sur les autres. Publicis One sous un même toit rassemble l’ensemble des agences du Groupe et offre à nos clients l’intégralité des services disponibles. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte près de 80 000 collaborateurs.

A propos de Microsoft

Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la mobilité.

Au cœur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidée par Carlo Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 600 collaborateurs au sein de son Campus d’Issy-les-Moulineaux, sous le signe de l’ouverture, de la créativité et de la collaboration.

Avec un tissu de plus de 10 500 partenaires business, technologiques, acteurs du secteur public, chercheurs ou start-ups, acteur responsable, Microsoft France s’engage en faveur de l’égalité des chances et de l’éducation au numérique aux côtés des associations sur l’ensemble du territoire.