The grounds of the American University of Ras Al Khaimah (Photo: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--De American University of Ras Al Khaimah (AURAK) heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Wayne State University (WSU) in Detroit, in de Amerikaanse staat Michigan. Daarmee wordt de universiteit in de Verenigde Staten zijn nieuwste internationale partner.

De overeenkomst, die is geïnitieerd door Technische School van AURAK en Technische School van WSU, draait om een uitwisselingsprogramma waarbij studenten gelijktijdig studiepunten aan zowel AURAK als WSU kunnen behalen.

