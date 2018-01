LONDRA & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Duco, azienda tecnologica di ingegneria dei dati, ha oggi annunciato il completamento di un round di investimenti del valore di 28 milioni di dollari USA da parte di Insight Venture Partners, NEX Opportunities ed Eight Roads Ventures, oltre a Cristóbal Conde, imprenditore storico ed ex amministratore delegato di SunGard.

Duco è un fornitore di tecnologia che consente a banche, intermediatori, gestori di asset e borse di normalizzare, convalidare e riconciliare qualsiasi tipo di dati nel cloud di Duco, con la fornitura di integrità e analisi dei dati su richiesta alle aziende. L'azienda ha registrato una rapida crescita globale con l'adozione di nuove piattaforme da parte del settore, con la diffusione delle ultime tecnologie leader mirate a eliminare i rischi e i costi operativi e a rendere i dati fruibili più velocemente disponibili in tutta l'azienda.

