First Data與SBI Card擴大合作，將在印度提供卡處理服務

紐約--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--全球商務促成技術的領先提供商First Data (NYSE: FDC)今天宣佈，該公司已與擁有逾560萬客戶的印度主要信用卡發行商SBI Card建立更廣泛的合作關係。根據新簽訂的多年期協定，First Data將提供由其專有的VisionPLUS®軟體支援的全面性卡管理解決方案。為支持這一合作關係，First Data將在印度設立並經營新的資料中心設施。

First Data 執行副總裁兼亞太負責人Ivo Distelbrink 表示：「我們很高興能與SBI Card擴大合作關係。隨著印度繼續邁向去貨幣化，該國仍是我們的重要市場之一，而我們在印度為發卡和獲取解決方案方面的領導者，具有獨特的地位，完全有能力利用行動和數位解決方案推動創新。」Distelbrink補充道：「First Data致力於在印度投資並擴展業務，以因應為持卡人提供可靠、安全和靈活解決方案的需求日益成長，同時協助像SBI Card這樣的客戶保持市場競爭優勢。」

SBI Card執行長Vijay Jasuja表示：「我們很高興指定First Data作為我們的新合作夥伴，提供在印度託管的端到端處理服務。First Data將在印度設立並管理新的資料中心設施，進而提供卡管理解決方案。First Data提供的這些服務將使我們能夠擴大經濟規模和提升服務水準。我們還將在未來利用First Data的新數位功能。我們期待與First Data建立長期合作關係。」

SBI Card將充分利用First Data的VisionPLUS系統，該系統是一款可靠的全球軟體支付解決方案，能夠提供服務至上的核心架構功能和開放式應用程式設計介面(API)，從而加快應用開發和整合。VisionPLUS為整個印度市場的主要發卡商提供強大的卡處理支援。

First Data執行副總裁兼全球金融解決方案主管Andrew Gelb表示：「First Data為全球眾多知名的金融機構提供全面性服務。與了不起的合作夥伴SBI Card簽訂的這項協議，顯示我們持續擴大自身的全球處理業務版圖，同時展現我們一流的VisionPLUS平臺和服務的可擴充性和靈活性，以及我們致力於與全球一流金融機構合作的承諾。」

First Data為印度主要的本國及國際銀行、大型企業及中小型商戶提供服務。First Data透過First Data支付閘道，為印度所有電子商務交易中的重要環節提供支援。此外，該公司還率先透過行動應用程式為商家推出多種付款方式和數位自助服務管道。

如欲瞭解有關First Data的VisionPLUS解決方案的更多資訊，請造訪此處。

關於First Data

First Data (NYSE: FDC)是全球商務促成技術的領先提供商，為遍佈全球100多個國家約600萬個企業據點和4,000家金融機構提供服務。公司2.4萬名員工即業主，致力於幫助各大企業——從初創企業到全世界最大的公司——從事日常商務活動，公司每秒安全接收處理的交易超過2,800筆，每年處理的交易超過2.2兆美元。

關於SBI Card

SBI Cards and Payment Services Private Limited (SBI Card)是印度的金融服務公司，致力於讓印度消費者獲得廣泛的一流加值型支付產品和服務。目前，該品牌的客戶基礎廣泛，擁有超過560萬客戶。SBI Card在印度經營超過100個據點，市場佔有率達16%。SBI Card以「打造精簡生活」(Make Life Simple)的價值主張為基礎。

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