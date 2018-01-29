First Data与SBI Card扩大合作，将在印度提供卡处理服务

纽约--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--全球商务促成技术的领先提供商First Data (NYSE: FDC)今天宣布，该公司已与拥有逾560万客户的、印度领先的信用卡发行商SBI Card建立更广泛的合作关系。根据新签订的一份多年协议，First Data将提供由其专有的VisionPLUS®软件支持的全面的卡管理解决方案。为支持这一合作关系，First Data将在印度设立并运营新的数据中心设施。

First Data 执行副总裁兼亚太负责人Ivo Distelbrink 表示：“我们很高兴能与SBI Card拓展合作关系。随着印度继续其去货币化道路，该国仍是我们的重要市场之一，而我们作为发卡和获取解决方案方面的领导者在印度有着独特的地位，完全有能力通过移动和数字解决方案推动创新。”Distelbrink补充道：“First Data致力于在印度投资并拓展我们的业务，以满足针对持卡人的可靠、安全和灵活的解决方案日益增长的需求，同时助力像SBI Card这样的客户保持市场竞争优势。”

SBI Card首席执行官Vijay Jasuja表示：“我们很高兴指定First Data作为我们的新合作伙伴，提供在印度托管的端到端处理服务。First Data将在印度设立并管理新的数据中心设施，进而提供卡管理解决方案。First Data提供的这些服务将使我们能够扩大经济规模和提升服务水平。我们还将在未来利用First Data的新数字功能。我们期待与First Data建立长期的合作关系。”

SBI Card将充分利用First Data的VisionPLUS系统，该系统是一款可靠的全球软件支付解决方案，能够提供服务至上的核心架构功能和开放式应用编程接口(API)，从而加快应用开发和整合。VisionPLUS为整个印度市场的主要发卡商提供强大的卡处理支持。

First Data执行副总裁兼全球金融解决方案主管Andrew Gelb表示：“First Data为全球众多知名的金融机构提供全面的服务。与了不起的合作伙伴SBI Card签订的这项协议，彰显我们不断在扩展自身的全球处理业务版图，同时展现我们一流的VisionPLUS平台和服务的可扩展性和灵活性，以及我们致力于与全球领先金融机构合作的承诺。”

First Data为印度的国内外顶级银行、大型企业及中小型商户提供服务。First Data通过First Data支付网关为印度的所有电子商务交易中的重要环节提供支持。此外，该公司还率先通过移动应用为商家推出多种付款方式和数字自助服务渠道。

如需了解有关First Data的VisionPLUS解决方案的更多信息，请访问此处。

关于First Data

First Data (NYSE: FDC)是全球商务促成技术的领先提供商，为遍布全球100多个国家约600万个企业网点和4,000家金融机构提供服务。公司2.4万名所有者雇员致力于帮助各大企业——从初创企业到世界最大的公司——从事日常商务活动，公司每秒安全接收处理的交易超过2,800笔，每年的交易超过2.2万亿美元。

关于SBI Card

SBI Cards and Payment Services Private Limited (SBI Card)是一家印度金融服务公司，致力于让印度消费者获得广泛的、一流的增值支付产品和服务。目前，品牌客户基础广泛，拥有超过560万客户。SBI Card在印度运营超过100个网点，市场份额达16%。SBI Card以“打造精简生活”(Make Life Simple)为价值主张基础。

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