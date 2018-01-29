橫河電機獲得埃及國家氣體供應網的EPMS和SCADA訂單

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--橫河電機株式會社(TOKYO:6841)宣布，其子公司Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)已收到埃及天然氣公司(GASCO)的訂單，為這家國有的全國氣體供應網營運商提供天然氣管線管理和控制系統。

GASCO從事天然氣輸送和加工業務。該公司目前正致力於一個計畫，旨在替換兩個中央供氣網控制中心的管理與監督控制和資料擷取(SCADA)系統，這兩個中心負責管理和控制埃及7,000公里天然氣幹線網路的燃氣輸送，而這個燃氣網路是埃及基礎設施的重要組成部分。

這筆訂單涉及的是橫河電機的企業管線管理解決方案(EPMS)和FAST/TOOLS SCADA軟體，前者是一套用於管理供氣調度和儲氣等功能的應用程式，後者用於監測和控制天然氣管線和相關設備（如壓縮機）。EPMS為具有特定氣體和液體應用的基本管線管理系統提供補充，讓管線營運商能夠以省時和節能的方式管理交付合約和相關物流。SCADA系統負責監測和控制，而EPMS將整合對SCADA資料的管理。

橫河電機能夠贏得這筆訂單，歸功於GASCO對確保天然氣高效率運輸的EPMS設備排程器和其他營運管理應用程式的正面、公正的評估，以及橫河電機FAST/TOOLS SCADA系統的高度可靠性。該系統採用最新的工業標準，可配置為四重備援。這些系統將於2019年9月完成交付。

橫河電機中東、非洲和印度部門執行長兼Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)總裁Hideki Matsubayashi這樣評價這筆訂單：「我們非常榮幸該客戶基於對我們的技術專長和產品的評估，選擇了授予我們這個重要專案的訂單。我們承諾充分利用我們在這個領域的豐富經驗，確保這一重要基礎架構專案的圓滿成功。」

根據「轉型2017」(Transformation 2017)中期業務計畫，橫河電機的業務目標是整個能源供應鏈。公司正在擴大努力，透過為石油和天然氣管線以及其他中游應用提供解決方案來提升銷售業績。橫河電機計畫擴大在中游應用領域的控制業務。

更多資訊

工業 -管線-

https://www.yokogawa.com/industries/oil-gas/pipeline/

企業管線管理解決方案(EPMS)

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/supervisory-control-and-data-acquisition-scada/enterprise-pipeline-management-suite-epms/

關於橫河電機

橫河電機集團擁有113家下屬公司，遍佈60個國家。公司成立於1915年，其市值達到35億美元，致力於推動最先進的研究和創新。橫河電機積極參與工業自動化和控制(IA)、測試和測量，以及航空和其他產業領域。IA部門在廣泛行業中扮演著極為重要的作用，這些行業包括石油、化學品、天然氣、電力、鋼鐵、製漿造紙、製藥和食品。針對這一領域，橫河電機提供各類高度可靠的產品，並與子公司KBC Advanced Technologies一道提供優質的解決方案和服務，從而幫助各大企業實現其利潤的最大化。如需公司詳情，請造訪www.yokogawa.com。

本新聞稿中出現的公司、產品和品牌名稱為其各自所有者的註冊商標或商標。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。