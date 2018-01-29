横河电机赢得埃及国家气体供应网的EPMS和SCADA订单

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--横河电机株式会社(TOKYO:6841)宣布，其子公司Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)已收到埃及天然气公司(GASCO)的订单，为这家国有的全国气体供应网运营商提供天然气管道管理和控制系统。

GASCO从事天然气输送和加工业务。该公司目前正致力于一个项目，旨在替换两个中央供气网控制中心的管理与监督控制和数据采集(SCADA)系统，这两个中心负责管理和控制埃及7,000公里天然气干线网络的燃气输送，而这个燃气网络是埃及基础设施的重要组成部分。

这笔订单涉及的是横河电机的企业管道管理解决方案(EPMS)和FAST/TOOLS SCADA软件，前者是一套用于管理供气调度和储气等功能的应用程序，后者用于监测和控制天然气管道和相关设备（如压缩机）。EPMS为具有特定气体和液体应用的基本管道管理系统提供补充，让管道运营商能够以省时和节能的方式管理交付合同和相关物流。SCADA系统负责监测和控制，而EPMS将整合对SCADA数据的管理。

横河电机能够赢得这笔订单，得益于GASCO对确保天然气高效运输的EPMS设备调度程序和其他管理应用程序运营商的正面、公正的评估，以及横河电机的FAST/TOOLS SCADA系统的高度可靠性。该系统基于最新的工业标准，可配置为四重冗余。这些系统将于2019年9月完成交付。

横河电机中东、非洲和印度部门首席执行官兼Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c)总裁松林秀树Hideki Matsubayashi表示：“我们非常荣幸该客户对我们的技术专长和产品的认可，使横河赢得了这个重要项目的订单。我们承诺充分利用我们在这一领域的丰富经验，确保这一重要基础设施项目的圆满成功。”

根据“转型2017”(Transformation 2017)中期业务计划，横河电机的业务目标是整个能源供应链。公司正在加大努力，通过为石油和天然气管道以及其他中游应用提供解决方案来提升销售业绩。横河电机计划扩大在中游领域的控制业务。

更多信息

工业 -管道-

https://www.yokogawa.com/industries/oil-gas/pipeline/

企业管道管理解决方案(EPMS)

https://www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/control-system/supervisory-control-and-data-acquisition-scada/enterprise-pipeline-management-suite-epms/

关于横河电机

横河电机集团拥有113家下属公司，遍布60个国家。公司成立于1915年，其市值达到35亿美元，致力于开展最先进的研究和创新。横河电机积极参与工业自动化和控制(IA)、测试和测量，以及航空和其他行业部门。IA部门在广泛行业中扮演着至关重要的作用，这些行业包括石油、化学品、天然气、电力、钢铁、制浆造纸、制药和食品。针对这一领域，横河电机提供各类高度可靠的产品，并与子公司KBC Advanced Technologies一道提供优质的解决方案和服务，从而帮助各大企业实现其利润的最大化。垂询公司详情，请访问www.yokogawa.com。

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