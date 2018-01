AURAK et WSU Signent un programme de Transfert d'Etudiants

The grounds of the American University of Ras Al Khaimah (Photo: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--L'Université Américaine de Ras Al Khaimah (AURAK) a signé un accord de coopération avec L'université Wayne State (WSU) de Detroit, Michigan, aux États-Unis, établissant l'université basée aux États-Unis dans son dernier partenaire international.

L'accord, qui a été signé par l’École d'Ingénieurs d'AURAK et l’École d'Ingénieurs, est centré sur un Programme de transfert d'étudiants dans lequel les étudiants peuvent obtenir simultanément des diplômes universitaires d'AURAK et de WSU.

Le Programme de Transfert d'Etudiants est divisé en deux phases. Au cours de la première phase, les étudiants d’AURAK doivent compléter trois années d'un programme d'ingénierie pré-approuvé de quatre ans avec une moyenne pondérée cumulative de 3.0 et / ou se classer dans le premier quartile pendant leurs trois premières années d'études et atteindre le niveau de compétence linguistique requis par WSU. Ces étudiants seront autorisés à passer à WSU pour la deuxième phase pour compléter deux ans d'un programme d'études pré-approuvé. Au cours de la première année à WSU, les étudiants complèteront seize heures de cours et un mémoire de projet de fin d'études de premier cycle. Au cours de la deuxième année, les étudiants devront compléter soit seize heures de cours ou huit heures de cours et huit heures de Mémoire de Recherche de Maîtrise. À la fin du programme, chaque étudiant recevra à la fois une Licence en ingénierie d’AURAK et une Maîtrise en ingénierie de WSU.

Le Professeur Hassan Hamdan Al Alkim, Président d'AURAK, et le Professeur Stephen Wilhite, Prévôt et Vice-président des Affaires Académiques d'AURAK, se sont rendus à l'Université Wayne State et ont conclu un accord avec le Professeur Keith Whitfield, Prévôt de l'Université Wayne State, le Professeur Farshad Fotouhi, Doyen du Collège d'Ingénierie, et le Professeur Ambika Mathur, Doyenne de l’École Supérieure de WSU.

Les deux institutions attendent avec impatience les prochaines années de développement de programmes de coopération, de collaboration continue et de réussite des étudiants. Le professeur Hassan a conclu: «À l'Université Wayne State, nous avons un collègue universitaire distingué qui répondra aux exigences de nos étudiants avec de multiples perspectives de progrès ».

Actuellement, AURAK dispose d'un éventail de partenaires internationaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, offrant une large gamme de possibilités aux étudiants, y compris des programmes d'échange et d'études pendant un an, ainsi que des sessions d'été plus courtes.

