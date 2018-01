TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Yokogawa Electric Corporation (TOKYO:6841) maakt bekend dat zijn dochteronderneming, Yokogawa Middle East & Africa B.S.C.(c), een order heeft gekregen van het Egyptische aardgasbedrijf GASCO, dat in staatshanden is en het gasleidingennetwerk van het land beheert. De nieuwe opdracht omvat de levering van een controle- en beheersysteem voor pijpleidingen.

GASCO is actief in de doorvoer en verwerking van aardgas. Het bedrijf is op dit moment bezig met de vervanging van zijn systemen voor toezicht en informatievoorziening van twee controlecentra voor het gasnet, die de doorvoer binnen een netwerk van 7000 kilometer aan hoofdleidingen aanstuurt en daarmee van cruciaal belang is voor de Egyptische infrastructuur.

