AURAK e WSU assinam programa de transferência de estudantes

The grounds of the American University of Ras Al Khaimah (Photo: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--A Universidade Americana de Ras Al Khaimah (AURAK) assinou um acordo de cooperação com a Wayne State University (WSU) de Detroit, Michigan, Estados Unidos, estabelecendo a universidade baseada nos EUA como seu último parceiro internacional.

O acordo, iniciado pela Escola de Engenharia da AURAK e pela Escola de Engenharia, é centrado em um Programa de transferência de estudantes no qual os alunos podem obter diplomas universitários da AURAK e da WSU simultaneamente.

O programa de transferência de estudantes é dividido em duas fases. Na primeira fase, os estudantes da AURAK devem completar três anos de um programa de engenharia pré-aprovado de quatro anos com uma média de 3,0 pontos e / ou estar no quartil superior durante os três primeiros anos de estudos, bem como atender ao nível requerido de proficiência linguística pela WSU. Esses alunos terão permissão para se transferir para a WSU para a fase dois para cumprir dois anos de um currículo pré-aprovado. Durante o primeiro ano na WSU, os alunos completarão dezesseis horas de curso e um projeto de pesquisa de graduação de alto nível. Durante o segundo ano, os alunos completarão dezesseis horas de curso ou oito horas de trabalho e oito horas de um projeto de pesquisa de tese de mestrado. Após a conclusão do programa, cada aluno receberá um Bacharelado em Engenharia da AURAK e um Mestrado em Engenharia pela WSU.

O Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, Presidente da AURAK, e o Prof. Stephen Wilhite, reitor e vice-presidente de assuntos acadêmicos da AURAK, viajaram para a Universidade Estadual de Wayne e celebraram um acordo com o Prof. Keith Whitfield, reitor da Universidade Estadual de Wayne, juntamente com o Prof. Farshad Fotouhi, decano da Faculdade de Engenharia, e o Prof. Ambika Mathur, decano da Escola de Pós-Graduação da WSU.

Ambas as instituições esperam futuros anos de desenvolvimento de programas cooperativos, colaboração contínua e sucesso de estudantes. O Prof. Hassan concluiu: "Na Universidade Estadual de Wayne, temos um associado colegiado distinto que atenderá a nossos alunos com múltiplas perspectivas para progredir".

No momento, a AURAK possui diversos parceiros internacionais na África, Ásia, Europa e América do Norte, abrindo uma ampla gama de possibilidades aos alunos, inclusive programas de intercâmbio e estudo no exterior por até um ano, bem como cursos mais curtos de verão.

*Fonte: AETOSWire

