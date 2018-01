AURAK und WSU unterzeichnen Studentenaustauschprogramm

The grounds of the American University of Ras Al Khaimah (Photo: AETOSWire)

RAS AL KHAIMAH, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Die American University von Ras Al Khaimah (AURAK) hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Wayne State University (WSU) von Detroit, Michigan, Vereinigte Staaten, unterzeichnet, welche die neueste internationale Partnerschaft der US-Universität begründet.

Die Vereinbarung, die von der School of Engineering der AURAK und der School of Engineering der WSU ausging, ist um ein Transfer Student Program angelegt, über das Studenten gleichzeitig Abschlüsse von AURAK und WSU erlangen können.

Das Studentenaustauschprogramm ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten Phase müssen AURAK-Studenten drei Jahre eines vierjährigen, im Voraus genehmigten technischen Studiengangs mit einem Notendurchschnitt von 3,0 abschließen und/oder während der ersten drei Jahre ihres Studiums im obersten Quartil sein sowie die von WSU geforderte Stufe an Sprachkenntnissen erreichen. Diese Studenten können für die zweite Phase an die WSU wechseln, um zwei Jahre eines im Voraus genehmigten Studienplans zu durchlaufen. Während des ersten Jahres an der WSU schließen die Studenten sechzehn Stunden Kursarbeit und ein studentisches Forschungsprojekt ab. Während des zweiten Jahres schließen die Studenten entweder sechzehn Stunden Kursarbeit oder acht Stunden Kursarbeit und acht Stunden eines Master’s Thesis Research-Projekts ab. Nach Abschluss des Studiengangs erhält jeder Student sowohl einen Bachelor’s Degree in Engineering der AURAK als auch einen Master’s Degree in Engineering der WSU.

Prof. Hassan Hamdan Al Alkim, President der AURAK, und Prof. Stephen Wilhite, Provost und Vice President of Academic Affairs der AURAK, sind zur Wayne State University gereist und haben die Vereinbarung mit Prof. Keith Whitfield, dem Provost der Wayne State University zusammen mit Prof. Farshad Fotouhi, dem Dean des College of Engineering, und Prof. Ambika Mathur, dem Dean der Graduate School der WSU, geschlossen.

Beide Institutionen freuen sich auf zukünftige Jahre der gemeinsamen Entwicklung von Studiengängen, fortgesetzten Zusammenarbeit und Erfolge der Studenten. Prof. Hassan sagte abschließend: „Mit der Wayne State University haben wir einen ausgezeichneten akademischen Partner, der unseren Studenten vielfache Entwicklungsperspektiven bietet.“

Gegenwärtig hat die AURAK eine Reihe von internationalen Partnern in Afrika, Asien, Europa und Nordamerika. Den Studenten steht dadurch ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, zu dem Austausch- und Auslandsstudienprogramme mit Aufenthalten von bis zu einem Jahr sowie kürzere Sommerakademien gehören.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.