Picsolve以两份新协议庆祝创纪录的增长期

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为世界级旅游目的地制作和分销数字内容的领先合作伙伴Picsolve今天宣布，该公司在北美和亚太地区的全球知名目的地达成了两项新的合作伙伴关系。Picsolve在这一消息发布之前经历了一段创纪录的增长期，其中在9月份收购了美国市场领先的Freeze Frame公司。

与釜山漫威虚拟体验馆和National Geographic Encounter: Ocean Odyssey的新合作关系是Picsolve全球扩张的继续，也进一步巩固了Picsolve作为内容创作市场领导者的地位。这两个旅游目的地都将使用Picsolve的创新技术来提升消费体验。这一消息也表明，Picsolve计划进入主题公园以外的多元化领域，进一步发展其数字技术能力，并特别注重增强现实(AR)、视频和全景照片技术。

National Geographic Encounter: Ocean Odyssey

最近对Freeze Frame的收购让双方多年的合作取得了成果，那就是Picsolve的技术将应用于纽约时代广场中心的首个水下体验馆。在被选为National Geographic Encounter: Ocean Odyssey的第一个内容创作合作伙伴后，Picsolve使用三星超高分辨率LED屏幕建成了最先进的体验墙，为游客带来了以前无法想象的水下世界。除了沉浸式娱乐体验外，客户也可以在体验馆内购买实物和数字商品，包括令人惊叹的全景照片。

The MARVEL Experience Busan

韩国釜山漫威虚拟体验馆选择Picsolve作为其内容创作合作伙伴，为亚洲的首个漫威虚拟现实(VR)和增强现实(AR)体验馆提供绿色屏幕技术。这是Picsolve在该地区的第15个合作伙伴关系，Picsolve的绿色屏幕技术将让参观者有机会与八位受欢迎的漫威角色合影，包括钢铁侠、蜘蛛侠和美国队长。这一体验由Wow Planet在亚洲首次提供。

Picsolve首席执行官David Hockley表示：“我们目前正处于重大发展时期。这些从北美到亚太的消息都证明，我们的全球合作伙伴信赖Picsolve为他们的客户提供最佳体验。我们永不停歇的全球步伐，证明我们的创新技术可以用于除主题公园以外的所有领域——在人们享受美好时光的任何地方都可以用到我们的技术。我们很高兴能继续这一旅程，不断进入新的国家和发展我们的数字能力，吸引世界各地的所有年龄段的消费者。”

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