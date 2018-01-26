Visa之隊運動員發佈2018年平昌冬奧會全球宣傳片：「刷新終點線」

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--距離2018年平昌冬奧會開幕式還有不到一個月時間，由Visa (NYSE: V)冠名的Visa之隊(Team Visa)運動員在他們的個人社群媒體帳戶上，率先啟動該品牌全長60秒的全球宣傳活動「刷新終點線」(Resetting Finish Lines)。在過去的一週裡，包括冬奧會和殘奧會運動員在內的全部54名運動員、種子選手和代表21個國家和15項運動的傳奇運動員，在宣傳片的傳統首發方式之前，在全球數位和廣播頻道上率先播出未刪節的影片，對他們在2018年平昌冬奧會訓練期間所得到的支援表示感謝。

Visa行銷和傳播長Lynne Biggar表示：「我們邀請Visa之隊運動員出任宣傳片主角和代表Visa品牌，這是我們頌讚他們的勵志故事和為他們全程加油的方式。在影片的公佈方式上，也沒有比運動員自己的社群媒體頻道更好的媒介。」

Visa之隊運動員Mikaela Shiffrin（美國，高山滑雪）、Kamil Stoch（波蘭，跳臺滑雪）、Mark McMorris（加拿大，單板滑雪 – 障礙技巧和空中技巧）和Park, Seung-Hi（韓國，競速滑冰）最先在他們的社群頻道上介紹這次宣傳活動，分享他們對2018年平昌冬奧會的期待。

Visa對冬奧會和殘奧會的整體贊助包括現場啟動和新的支付穿戴裝置，本短片是這次贊助的重要組成部分。這次宣傳活動背後的創意主題是「刷新終點線」，源自於這些運動員在個人和運動方面不斷尋求突破，以達成他們的冬奧會和殘奧會夢想。

奈及利亞女子雪橇隊駕駛員Seun Adigun表示：「拍攝這部短片讓我們第一次見到Visa之隊家庭的其他成員。與奧運大家庭在一起的時光和嘗試Visa將在冬奧會上提供的穿戴式科技真的令人難忘。」

這部全球性影片彙編了八位Visa之隊運動員在邁向奧運的過程中所發生的勵志故事。與此同時，運動員們還充分體驗了創新支付方式，例如Visa Checkout、非接觸式支付卡和最近宣佈的穿戴式支付裝置，包括已在韓國上市的附有支付功能的手套、紀念貼紙和冬奧會胸針。這次的行銷活動將突顯Visa為支援廣泛的聯網支付裝置而開發的各種感應品牌。當消費者在數位和實體零售環境中使用Visa支付時，Visa會以獨特的聲音、動畫和觸覺（振動）提示表示交易已安全完成。

這部宣傳片由傑出的運動行銷導演Stacy Wall負責拍攝，它有一個全球性的故事情節，將以十多個版本向全世界播放。影片在紐西蘭和韓國拍攝，它的13個版本都會突顯使用各種支付科技的當地Visa之隊冬奧會和殘奧會運動員。在地化版本包括：加拿大、中國、日本、義大利、韓國、波蘭、英國和美國。

為了傳達奧運精神，Visa修改了Irving Berlin的“Anything You Can Do”的歌詞、音樂和演唱，以吻合這些運動員的故事。演出的運動員包括：Mark McMorris（加拿大，單板滑雪 – 障礙技巧和空中技巧）、Chloe Kim（美國，單板滑雪 - U池）、Mikaela Shiffrin（美國，高山滑雪）、Park，Seung-Hi（韓國，競速滑冰）、Seun Adigun（奈及利亞，雪橇）、Ngozi Onwumere（奈及利亞，雪橇）、Akuoma Omeoga（奈及利亞，雪橇）和Sara Takanashi（日本，跳臺滑雪）。以下運動員也在不同版本的宣傳片中出現：Hilary Knight（美國，冰上曲棍球）、Oksana Masters（美國，殘奧會越野滑雪和殘奧會冬季兩項）、Kamil Stoch（波蘭，跳臺滑雪）、韓聰（中國 ，花式滑冰）、隋文靜（中國，花式滑冰）和韓天宇（中國，短道競速滑冰）。

欲瞭解更多有關Visa及其奧運贊助的資訊，請造訪https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html。

關於Visa Inc.

Visa Inc.(NYSE: V)是全球首屈一指的數位支付公司。我們的使命是透過最創新、可靠和安全的支付網路連接世界，推動個人、企業和經濟活動的蓬勃發展。我們擁有全球最先進的支付處理網路VisaNet，每秒可處理65,000多筆交易，能夠在世界各地提供安全可靠的支付服務。Visa 對創新的堅持不懈是互聯商務在各類裝置上得以迅速發展的催化劑，亦是所有人和各大市場實現無現金願景的重要推動力。在世界由類比向數位時代演變之際，Visa 正運用我們的品牌、產品、人才、網路和規模，重新塑造商業的未來。查詢詳情，請造訪：usa.visa.com/aboutvisa、visacorporate.tumblr.com和@VisaNews。

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