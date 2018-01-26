Visa之队运动员发布2018平昌冬奥会全球宣传片：“刷新终点线”

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--距离2018平昌冬奥会开幕式还有不到一个月时间，由Visa (NYSE: V)冠名的Visa之队(Team Visa)运动员通过他们的个人社交媒体帐户，率先启动了该品牌全长60秒的全球宣传活动“刷新终点线”(Resetting Finish Lines)。在过去的一周里，包括冬奥会和残奥会运动员在内的全部54名运动员、种子选手和代表21个国家和15项运动的传奇运动员，在宣传片的传统首发方式之前，在全球数字和广播频道上率先爆出了未删节的影片，为他们在2018平昌冬奥会训练期间所得到的支持表示感谢。

Visa首席营销和传播官Lynne Biggar表示：“我们邀请Visa之队运动员出任宣传片主角和代表Visa品牌，这是我们庆祝他们的励志故事和为他们全程加油的一种方式。在影片的发布方式上，也没有比运动员们自己的社交媒体渠道更好的媒介。”

Visa之队运动员Mikaela Shiffrin（美国，高山滑雪）、Kamil Stoch（波兰，跳台滑雪）、Mark McMorris（加拿大，单板滑雪 – 障碍技巧和空中技巧）和Park, Seung-Hi（韩国，速度滑冰）最先在他们的社交渠道上介绍了这次宣传，分享了他们对2018平昌冬奥会的期待。

Visa对冬奥会和残奥会的总体赞助包括现场激活和新支付可穿戴设备，本短片是这次赞助的有机组成部分。这次宣传背后的创意主题是“刷新终点线”，其来源在于这些运动员不断在个人和运动方面不断寻求突破，以实现他们的冬奥会和残奥会梦想。

尼日利亚女子雪橇队驾驶员Seun Adigun表示：“拍摄这部短片让我们第一次见到了我们Visa之队家庭的其他成员。与奥运大家庭在一起的时光和尝试Visa将在冬奥会上提供的可穿戴技术真的令人难忘。”

这部面向全球的影片所汇集的片段，主要讲述了八位Visa之队运动员奥运之旅中所发生的励志故事。与此同时，运动员们还充分体验了创新支付应用，例如Visa Checkout、非接触式支付卡和最近宣布的可穿戴支付设备，包括已在韩国上市的带支付功能的手套、纪念贴纸和冬奥会胸针。这次的营销活动将突出Visa为支持广泛的联网支付设备而开发的各种感应品牌。当消费者在数字和实体零售环境中使用Visa支付时，Visa会以独特的声音、动画和触觉（振动）提示表示交易已安全完成。

这部宣传片由杰出的体育营销导演Stacy Wall负责拍摄，它有一个全球性的故事情节，将以十多个版本向全世界发布。影片在新西兰和韩国拍摄，它的13个版本都会突出使用各种支付技术的本地Visa之队冬奥会和残奥会运动员。本地化版本包括：加拿大、中国、日本、意大利、韩国、波兰、英国和美国。

为了传达奥运精神，Visa修改了Irving Berlin的“Anything You Can Do”的歌词、音乐和演唱，以与这些运动员们的故事相协调。出演的运动员包括：Mark McMorris（加拿大，单板滑雪 – 障碍技巧和空中技巧）、Chloe Kim（美国，单板滑雪 - U池）、Mikaela Shiffrin（美国，高山滑雪）、Park，Seung-Hi（韩国，速度滑冰）、Seun Adigun（尼日利亚，雪橇）、Ngozi Onwumere（尼日利亚，雪橇）、Akuoma Omeoga（尼日利亚，雪橇）和Sara Takanashi（日本，跳台滑雪）。以下运动员也在不同版本的宣传片中出场：Hilary Knight（美国，冰球）、Oksana Masters（美国，残奥会越野滑雪和残奥会冬季两项）、Kamil Stoch（波兰，跳台滑雪）、韩聪（中国 ，花样滑冰）、隋文静（中国，花样滑冰）和韩天宇（中国，短道速滑）。

欲了解更多有关Visa及其奥运赞助的信息，请访问https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html。

关于Visa Inc.

Visa Inc.(NYSE: V)是全球领先的数字支付公司。我们的使命是通过最创新、可靠和安全的支付网络连接世界，推动个人、企业和经济活动的蓬勃发展。我们拥有全球最先进的支付处理网络VisaNet，后者每秒可处理65,000多笔交易，能够在世界各地提供安全可靠的支付服务。Visa 对创新的坚持不懈是互联商务在各类设备上得以迅速发展的催化剂，亦是所有人和各大市场实现无现金愿景的重要推动力。在世界由模拟向数字时代演变之际，Visa 正运用我们的品牌、产品、人才、网络和规模，重新塑造商业的未来。垂询详情，请访问：usa.visa.com/aboutvisa、visacorporate.tumblr.com和@VisaNews。

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