Citi Private Bank贊助傳奇賽車手Fernando Alonso

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Citi Private Bank十分自豪地宣佈，公司將贊助傳奇賽車手Fernando Alonso首次征戰於2018年1月27日在戴通納舉行的勞力士24小時耐力賽。

在戴通納舉行的勞力士24小時耐力賽( Rolex 24 At Daytona)，又稱戴通納24小時耐力賽，是北美久負盛名的耐力賽事。全球頂尖賽車手將在這一頗為煎熬的賽事中競技，從日出到日落再到日出。為期一天的賽事將在佛羅里達州戴通納國際賽道舉行，也是Fernando在職業生涯中第一次與其隊友輪流駕駛同一輛賽車。

Fernando曾兩次贏得F1世界冠軍，被譽為21世紀最偉大的車手，曾於2017年5月驚豔亮相印弟安納波里斯500英里大賽，當時也是由Citi Private Bank贊助。他以27圈的優勢奪得冠軍，並成為該賽事歷史上單圈平均速度最快的車手。

Fernando還將於2018年6月參加利曼24小時耐力賽(The 24 Hours of Le Mans)。利曼賽事與印弟安納波里斯500英里大賽和摩納哥大賽(Monaco Grand Prix)並稱為「賽車界三冠王」。 Fernando已在摩納哥大賽中摘得兩次桂冠，他希望自己成為第二個拿下三冠王的車手。

Citi Private Bank全球負責人Peter Clive Charrington表示，「我們十分榮幸，也十分興奮能夠繼續與 Fernando Alonso合作。他是賽車界的代言人，儘管戰果輝煌，但他仍因其毅力、團隊合作精神和謙虛而聞名。在卓越、專業性和敬業精神方面，Citi Private Bank與Fernando有著同樣的價值觀。我們希望他在攀登賽車事業巔峰的過程中斬獲更多更好的成績。」

Fernando Alonso表示，「我十分高興在戴通納賽事上再次與Citi Private Bank合作。無論在賽場上還是賽後，Private Bank都是理想的合作夥伴，這歸功於他們為全球人民提供服務的承諾以及他們對卓越的不懈追求。」

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