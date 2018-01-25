Citi Private Bank赞助传奇赛车手Fernando Alonso

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Citi Private Bank十分自豪地宣布，公司将赞助传奇赛车手Fernando Alonso首次征战于2018年1月27日在戴通纳举行的劳力士24小时耐力赛。

在戴通纳举行的劳力士24小时耐力赛( Rolex 24 At Daytona)，又称戴通纳24小时耐力赛，是北美久负盛名的耐力赛事。期间，全球顶级赛车手将在这一颇为煎熬的赛事中相互竞争，从日出到日落再到日出。为期一天的赛事将在佛罗里达州戴通纳国际赛道举行，也是Fernando在职业生涯中第一次与其队友轮流驾驶同一辆赛车。

Fernando曾两次赢得F1世界冠军，被誉为21世纪最伟大的车手，曾于2017年5月惊艳亮相印第安纳波利斯500英里大奖赛，当时也是由Citi Private Bank赞助。他以27圈的优势夺得冠军，并成为了该赛事历史上单圈平均速度最快的车手。

Fernando还将于2018年6月参加勒芒24小时耐力赛(The 24 Hours of Le Mans)。勒芒赛事与印第安纳波利斯500英里大奖赛和摩纳哥大奖赛(Monaco Grand Prix)并称为“赛车界三王冠”。 Fernando已两次在摩纳哥大奖赛中摘得桂冠，他希望自己成为第二个拿下三王冠的车手。

Citi Private Bank全球负责人Peter Clive Charrington表示，“我们十分荣幸，也十分兴奋能够继续与 Fernando Alonso合作。他是赛车界的代言人，尽管战果累累，但他仍因其毅力、团队合作精神和谦虚而闻名。Citi Private Bank在卓越、专业性和敬业精神方面与Fernando有着同样的价值观。我们希望他在攀登赛车事业巅峰的过程中斩获更多更好的成绩。”

Fernando Alonso表示，“我十分高兴在戴通纳赛事上再次与Citi Private Bank合作。无论在赛场上还是赛后，Private Bank都是理想的合作伙伴，这归功于他们为全球公民提供服务的承诺以及他们对卓越的不断追求。”

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