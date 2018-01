SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Moins d'un mois avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang 2018, le groupe des athlètes de la Team Visa (NYSE : V) a pris les devants en lançant, sur leurs comptes personnels de médias sociaux, une campagne publicitaire mondiale de 60 secondes intitulée « Resetting Finish Lines » (Franchir de nouvelles lignes d’arrivée). La semaine dernière, les 54 membres du groupe de la Team Visa, y compris des athlètes olympiques et paralympiques, des espoirs et des légendes du monde sportif représentant vingt-et-un (21) pays et quinze (15) sports, ont présenté le spot publicitaire en son entier avant son lancement traditionnel sur les chaînes numériques et de diffusion mondiales afin mettre l’accent sur leur appréciation pour le soutien qu'ils ont reçu lors de leurs entraînements pour PyeongChang 2018.

« Créer un film et inviter les athlètes de la Team Visa à en être les vedettes et à représenter la marque Visa est notre façon de célébrer leurs récits inspirants et de les encourager tout au long de leur parcours », a déclaré Lynne Biggar, chef du marketing et des communications chez Visa. « Quand vint le moment de lancer le film, nous n'aurions pas pu demander de meilleur support que les canaux de médias sociaux des athlètes ».

Les athlètes de la Team Visa suivants ont été parmi les premiers à présenter la campagne sur leurs réseaux sociaux : Mikaela Shiffrin (États-Unis, ski alpin), Kamil Stoch (Pologne, saut à ski), Mark McMorris (Canada, snowboard - en slopestyle et big air), et Park, Seung-Hi (Corée du Sud, patinage de vitesse). Tous ont exprimé leur enthousiasme à l’approche de PyeongChang 2018.

Le film fait partie intégrante du parrainage global des Jeux olympiques et paralympiques de Visa, qui comprend des activations sur place et de nouveaux appareils vestimentaires de paiement portables. La thématique créative sous-jacente à la campagne est de « Franchir de nouvelles lignes d’arrivée ». Ce thème part du principe que ces athlètes repoussent sans cesse leurs limites personnelles et athlétiques afin de réaliser leurs rêves durant les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver.

« Filmer la campagne nous a donné une première occasion de rencontrer d'autres membres de notre famille Team Visa », a déclaré Seun Adigun, pilote de l'équipe nigériane féminine de bobsleigh. « Ce fut un réel moment fort de passer du temps avec notre famille olympique élargie et d'essayer la technologie vestimentaire que Visa mettra à disposition durant les Jeux ».

Le film mondial est une compilation de vignettes qui illustrent les témoignages inspirants et récits d’événements historiques vécus par huit athlètes de la Team Visa en route vers les Jeux. En cours de route, les athlètes tirent parti des innovations dans le domaine des paiements, telles que le Visa Checkout, les cartes sans contact et, récemment annoncés, les appareils de paiement vestimentaires, dont les gants à paiement, les autocollants commémoratifs et les épinglettes des Jeux Olympiques d'hiver maintenant commercialement disponibles en Corée. Cette campagne de marketing mettra en vedette la série d'images de marque sensorielles que Visa a développée pour prendre en charge la gamme en expansion des appareils connectés pouvant traiter des paiements. Les signaux sonores, les animations et les vibrations haptiques uniques de Visa représentent des transactions achevées et sécurisées dans les environnements de vente au détail numériques et physiques lors des paiements effectués avec une carte Visa.

Tourné par la célèbre réalisatrice de marketing sportif, Stacy Wall, le film développe un scénario global dont plus d'une douzaine de versions seront montrées à travers le monde. Le film a été tourné en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, et chacune des 13 versions met en vedette des athlètes olympiques et paralympiques de la Team Visa qui, dans chaque région, utilisent une variété de technologies de paiement. Voici certaines des versions localisées : Canada, Chine, Japon, Italie, Corée du Sud, Pologne, Royaume-Uni et États-Unis.

Pour capturer l'esprit des Jeux, Visa a mis à jour les paroles, la musique et les airs de « Anything You Can Do » d'Irving Berlin afin d'épouser l’énergie de ces récits d'athlètes. Voici les athlètes présentés dans le film mondial : Mark McMorris (Canada, snowboard - Slopestyle et Big Air), Chloe Kim (États-Unis, snowboard - Halfpipe), Mikaela Shiffrin (États-Unis, ski alpin), Park, Seung-Hi (Corée du Sud, patinage de vitesse), Seun Adigun (Nigeria, bobsleigh), Ngozi Onwumere (Nigeria, bobsleigh), Akuoma Omeoga (Nigeria, bobsleigh), et Sara Takanashi (Japon, Saut à ski). Les athlètes suivants sont également présentés dans différentes versions du film : Hilary Knight (États-Unis, hockey sur glace), Oksana Masters (États-Unis, para ski de fond et para biathlon), Kamil Stoch (Pologne, saut à ski), Han Cong (Chine, patinage artistique), Sui Wenjing (Chine, patinage artistique) et Han Tianyu (Chine, patinage de vitesse sur piste courte).

Pour en savoir plus sur Visa et son parrainage olympique, rendez-vous sur https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html.

