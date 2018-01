Equipe de atletas da Visa lança o filme global para as Olimpíadas de Inverno de PyeongChang 2018: “Resetting Finish Lines”

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A menos de um mês para a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas de Inverno de PyeongChang 2018, a lista de atletas da Equipe Visa (NYSE: V) tomou a dianteira no lançamento da campanha publicitária global de 60 segundos da marca, “Resetting Finish Lines,” em suas contas pessoais nas mídias sociais. Durante a semana passada, todos os 54 membros da lista da Equipe da Visa, incluindo os atletas Olímpicos e Paralímpicos, aspirantes e lendas representando vinte e um (21) países e quinze (15) esportes, estrearam o spot de duração total antes da tradicional primeira apresentação nos canais de transmissão e canais digitais globais para destacar seu agradecimento pelo apoio recebido durante o treinamento para PyeongChang 2018.

“Criar um filme e convidar os atletas da Equipe da Visa para serem as estrelas e representarem a marca Visa é o nosso modo de celebrar suas histórias inspiradoras e torcer por eles ao longo de suas jornadas”, disse Lynne Biggar, diretora de marketing e comunicações da Visa. “Quando chegou a hora de lançar o filme, não poderíamos ter pedido por melhor meio do que os próprios canais dos atletas nas mídias sociais.”

Atelas da Equipe Visa Mikaela Shiffrin (EUA, Esqui Alpino), Kamil Stoch (Polônia, Salto com Esqui), Mark McMorris (Canadá, Snowboard – Slopestyle e Big Air), e Park, Seung-Hi (Coreia do Sul, Patinação de Velocidade) estavam entre os primeiros a apresentar a campanha em seus canais sociais para compartilhar seu entusiasmo por participar da PyeongChang 2018.

O filme constitui parte integrante do patrocínio dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos como um todo da Visa, que inclui ativações no local e novos dispositivos vestíveis de pagamentos. A temática criativa por trás da campanha é “resetting finish lines”, baseada no entendimento de que esses atletas estão continuamente desafiando seus limites pessoais e esportivos ao perseguir seus sonhos nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas de Inverno.

“Filmar a campanha foi a nossa primeira oportunidade de conhecer outros membros da nossa família da Equipe Visa,” disse Seun Adigun, motorista da Equipe de Bobsled feminina da Nigéria. “Foi um verdadeiro ponto alto passar algum tempo com a nossa família Olímpica ampliada e experimentar a tecnologia vestível que a Visa disponibilizará nos Jogos.”

O filme global é uma compilação de vinhetas que destacam fatos inspiracionais e históricos de oito atletas da Equipe da Visa rumo aos Jogos. Ao longo do caminho, os atletas aproveitam as inovações de pagamento como, por exemplo, os cartões sem contato da Visa Checkout, e os dispositivos de pagamento vestíveis recentemente anunciados, incluindo luvas ativadas por pagamento, adesivos comemorativos e os broches das Olimpíadas de Inverno que agora estão disponíveis comercialmente na Coreia. Essa campanha de marketing trará a suíte da marca sensorial da Visa, desenvolvida para apoiar o universo expandido de dispositivos conectados, ativados por pagamento. O som, animação e sinais hápticos (vibração) exclusivos da Visa significam transações completadas, seguras em ambientes de varejo digitais e físicos quando os consumidores pagam usando Visa.

Filmado pelo proeminente diretor de marketing, Stacy Wall, o filme compreende um roteiro global que será exibido em mais de doze versões em todo o mundo. A campanha foi filmada na Nova Zelândia e na Coreia do Sul e cada uma das 13 versões destaca os atletas Olímpicos e Paralímpicos da Equipe Visa locais usando diversas tecnologias de pagamento. As versões localizadas incluem: Canadá, China, Japão, Itália, Coreia do Sul, Polônia, Reino Unido e Estados Unidos.

Para capturar o espírito dos Jogos, a Visa atualizou a letra, a música e as vozes de “Anything You Can Do” de Irving Berlin para combinar com a energia das histórias dos atletas. Os atletas que aparecem no filme global são: Mark McMorris (Canadá, Snowboard – Slopestyle e Big Air), Chloe Kim (EUA, Snowboard - Halfpipe), Mikaela Shiffrin (USA, Esqui Alpino), Park, Seung-Hi (Coreia do Sul, Patinação de Velocidade), Seun Adigun (Nigéria, Bobsled), Ngozi Onwumere (Nigéria, Bobsled), Akuoma Omeoga (Nigéria, Bobsled), e Sara Takanashi (Japão, Salto de Esqui). Os atletas abaixo também aparecem em diferentes versões do filme: Hilary Knight (EUA, Hockey no Gelo), Oksana Masters (EUA, Esqui Para cross-country e Para biatlo), Kamil Stoch (Polônia, Salto de Esqui), Han Cong (China, Patinação Artística), Sui Wenjing (China, Patinação Artística) e Han Tianyu (China, Patinação de Velocidade em Pista Curta).

Para saber mais sobre a Visa e seu patrocínio aos Jogos Olímpicos, acesse https://usa.visa.com/about-visa/sponsorships-promotions/olympics-partnership.html.

