GleSYS compte sur le réseau dorsal de Telia Carrier pour augmenter sa capacité et mener à bien ses projets de croissance

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telia Carrier a annoncé aujourd’hui une collaboration avec GleSYS, l’une des sociétés d’hébergement les plus dynamiques de Suède, afin d’améliorer sa capacité et de soutenir ses futurs plans de croissance. GleSYS se connectera à la dorsale mondiale de Telia Carrier, l’une des plus importantes au monde, et la première à être compatible 100 G en Europe et en Amérique du Nord. GleSYS fournit des services d’hébergement et de centre de données à plus de 4 000 clients dans 70 pays.

Avec deux centres de données entièrement redondants en Suède, et un réseau de sites d’hébergement cloud, GleSYS prend en charge divers secteurs comme le commerce électronique, où la performance, la réactivité et la fiabilité à l’échelle mondiale sont cruciales dans la mesure où elles ont un impact direct sur le chiffre d’affaires. Telia Carrier assurera des services de transport 100G IP ainsi qu’un réseau de transport sur longueurs d’onde pour doubler la capacité offerte par l’infrastructure actuelle de GleSYS, laquelle fournit un hébergement cloud, des serveurs dédiés et une colocation sur plusieurs sites en Europe.

Eric Lindsjö, directeur des réseaux chez GleSYS, a déclaré : « L’augmentation de la capacité et de la fiabilité de notre réseau nous prépare maintenant aux services dont notre clientèle aura besoin à l’avenir pour offrir à leurs clients des expériences utilisateur exceptionnelles. Cela nous apporte également les capacités requises pour mener à bien nos propres plans de croissance alors que nous nous implantons dans de nouveaux pays. Après avoir évalué un certain nombre de transporteurs, nous avons choisi Telia Carrier non seulement en raison de la vitesse et de la portée de leur dorsale IP, mais aussi parce que, bien qu’ayant la taille d’une grande entreprise, cette société conserve l’agilité et l’attitude d’une organisation beaucoup plus petite ».

La dorsale mondiale en fibre optique de Telia Carrier est le premier réseau à transmettre avec succès 1 Tb/s en super canaux sur son réseau américain. Dans le classement mondial des dorsales établi par Dyn Research, l’AS1299, la dorsale IP mondiale de Telia Carrier, est actuellement le réseau numéro un. La croissance rapide de Telia Carrier et son ascension dans le classement ont été signalées dans le rapport « Baker’s Dozen » de Dyn. La société permet une connectivité mondiale en connectant plus de 230 points de présence (POP) en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, dont plus de 80 PoP pour la seule Amérique du Nord.

Concernant l’annonce, Mathias Lind de chez Telia Carrier, a déclaré : « Les utilisateurs finaux exigent aujourd’hui des expériences en ligne de la plus haute qualité à tout moment, sur n’importe quel appareil, et ce, quelle que soit leur localisation. Le marché impose des normes élevées, et nous nous engageons à répondre à ces exigences. Faible latence, haute disponibilité et solution évolutive sont essentielles pour permettre à GleSYS d’offrir à ses clients une infrastructure informatique flexible. Nous sommes fiers de notre partenariat avec GleSYS et de la confiance qu’ils nous accordent en nous confiant leurs besoins de connectivité alors qu’ils se développent en Europe ».

À propos de Telia Carrier

Telia Carrier possède et exploite l’une des dorsales en fibre optique les plus étendues au monde. Notre mission est de fournir une infrastructure et des services de réseau exceptionnels afin de permettre aux personnes, aux entreprises et aux sociétés de mener à bien leurs activités essentielles. En restant proches de nos clients, nous faisons en sorte que les grandes idées soient mises en œuvre à la vitesse de la fibre optique. Pour en savoir plus, consultez le site teliacarrier.com.

À propos de GleSYS

GleSYS propose des services d’hébergement sur serveurs et dans le cloud depuis 1999. Aujourd’hui, nous exploitons deux centres de données distincts en Suède, et nous offrons un hébergement cloud dans nos centres de données partenaires à Amsterdam, Londres, Oslo et New York. Avec plus de 4 000 clients dans 70 pays, et en tant que l’un des principaux fournisseurs d’hébergement pour le commerce électronique en Suède, notre mission consiste à aider nos clients à créer, pour leurs utilisateurs finaux, des services extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site glesys.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.