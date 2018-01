GleSYS nutzt Telia Carrier Backbone, um Kapazität zu erhöhen und Wachstumspläne umzusetzen

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telia Carrier gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit einem der am schnellsten wachsenden Hosting-Unternehmen Schwedens, GleSYS, zusammenarbeitet, um verbesserte Kapazitäten bereitzustellen und zukünftige Wachstumspläne umzusetzen. GleSYS wird sich mit dem globalen Backbone von Telia Carrier verbinden, einem der größten der Welt und dem ersten, der in Europa und Nordamerika 100 G unterstützt. GleSYS bietet Hosting- und Rechenzentrumsdienstleistungen für über 4.000 Kunden in 70 Ländern an.

Mit zwei vollständig redundanten Rechenzentren in Schweden und einem Netzwerk von Cloud-Hosting-Standorten unterstützt GleSYS eine Reihe von Branchen, wie z. B. E-Commerce, in denen Leistung, Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit auf globaler Ebene einen direkten Einfluss auf den Umsatz haben und daher von entscheidender Bedeutung sind. Telia Carrier wird 100-G-IP-Transport und Wellenlängen-Netzwerk-Transportdienste bereitstellen, um die verfügbare Kapazität auf der derzeitigen GleSYS-Infrastruktur zu verdoppeln. Diese stellt Cloud Hosting, dedizierte Server und Colocation an mehreren Standorten in ganz Europa bereit.

Eric Lindsjö, Leiter des Bereichs Networks bei GleSYS, sagte: „Dank der höheren Kapazität und Zuverlässigkeit unseres Netzwerks sind wir nun auf die Services vorbereitet, die unsere Kunden in Zukunft benötigen werden, um ihre Kunden mit erstaunlichen Benutzererlebnissen zu unterstützen. Dies gibt uns darüber hinaus auch die Fähigkeiten, die wir brauchen, um unsere eigenen Wachstumspläne umzusetzen, wenn wir in neue Länder expandieren. Nachdem wir eine Reihe von Carriern in Betracht gezogen hatten, haben wir uns für Telia Carrier entschieden – nicht nur wegen der Geschwindigkeit und Reichweite des IP-Backbones, sondern auch, weil Telia Carrier, obwohl es ein großes Unternehmen ist, immer noch die Agilität und die Einstellung zum Erfolg eines viel kleineren Unternehmens aufweist.“

Der globale Glasfaser -Backbone von Telia Carrier ist das erste Netzwerk, das in seinem US-Netzwerk erfolgreich 1 TB/s in Super- Channeln überträgt Auf der weltweiten Backbone-Rangliste von Dyn Research wird AS1299, der globale IP-Backbone von Telia Carrier, derzeit als Nummer eins geführt. Das schnelle Wachstum von Telia Carrier und der Aufstieg des Unternehmens in den Rankings wurde in dem Bericht „Baker’s Dozen“ von Dyn hervorgehoben. Das Unternehmen ermöglicht weltweite Konnektivität durch die Verbindung von mehr als 230 Points of Presence (PoPs) in Europa, Nordamerika, Asien und dem Nahen Osten, einschließlich über 80 PoPs allein in Nordamerika.

Mathias Lind von Telia Carrier sagte zu dieser Ankündigung: „Die Endbenutzer verlangen heute zu jeder Zeit, auf jedem Gerät und von jedem Ort aus Online-Erlebnisse von höchster Qualität. Der Markt stellt hohe Anforderungen, denen wir uns verpflichtet fühlen. Geringe Latenzzeiten, hohe Verfügbarkeit und eine skalierbare Lösung sind entscheidend für GleSYS, um seinen Kunden eine flexible IT-Infrastruktur zu ermöglichen. Wir sind stolz auf die Partnerschaft mit GleSYS und das Vertrauen, welches das Unternehmen in uns setzt, dass wir es hinsichtlich seiner Connectivity-Anforderungen unterstützen, wenn es in Europa expandiert.“

Über Telia Carrier

Telia Carrier besitzt und betreibt eins der umfangreichsten Glasfaser-Backbones der Welt. Unsere Mission ist es, außergewöhnliche Netzwerk-Infrastrukturen und -Dienste bereitzustellen, die Einzelpersonen, Unternehmen und Gesellschaften in die Lage versetzen, ihre kritischsten Aktivitäten auszuführen. Durch die Nähe zu unseren Kunden setzen wir große Ideen in Glasfasergeschwindigkeit in die Realität um. Erfahren Sie mehr unter teliacarrier.com.

Über GleSYS

GleSYS bietet seit 1999 Server-Hosting- und Cloud-Services an. Heute betreiben wir zwei getrennte Rechenzentren in Schweden und bieten Cloud-Hosting in unseren Partner-Rechenzentren in Amsterdam, London, Oslo und New York an. Mit mehr als 4.000 Kunden in 70 Ländern und als einer der führenden Hosting-Provider für E-Commerce in Schweden ist es unsere Mission, unsere Kunden dabei zu unterstützen, außergewöhnliche Services für ihre Endkunden zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter glesys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.