Citi Private Bank maakt met trots bekend racelegende Fernando Alonso te sponsoren voor zijn debuut in de Rolex 24 at Daytona, die op 27 januari 2018 van start gaat.

De Rolex 24 At Daytona – ook wel bekend als de 24 Uur van Daytona – is de eerste endurancerace van Noord-Amerika. Hierin gaan enkele van ’s werelds beste coureurs de strijd met elkaar aan in een uitputtende wedstrijd van zonsopgang tot zonsondergang en weer tot zonsopgang. De race van een etmaal, die plaatsvindt op de Daytona International Speedway in Florida, markeert voor Fernando de eerste keer dat hij een auto deelt met ploeggenoten.

