Citi Private Bank Patrocina a Lenda do Automobilismo Fernando Alonso em Daytona

A Rolex 24 At Daytona – também conhecida como 24 Horas de Daytona – é a principal corrida de resistência da América do Norte, na qual alguns dos maiores pilotos de automobilismo do mundo competem em um evento extenuante do nascer ao por do sol e depois ao nascer do sol novamente. Realizada na Pista Internacional de Corridas de Daytona na Flórida, a corrida de um dia inteiro terá pela primeira vez o corredor Fernando conduzindo um carro ao lado de companheiros de equipe.

Fernando – que ganhou duas vezes o Campeonato Mundial de Fórmula Um e que foi aclamado como 'o maior piloto do século 21 ' - fez uma estreia eletrizante na corrida de Indianapolis 500 em maio de 2017, onde também foi patrocinado pelo Citi Private Bank. Ele liderou a corrida por 27 voltas e obteve o tempo médio de volta mais rápida entre todos os corredores.

Fernando também está preparado para competir nas 24 Horas de Le Mans em junho de 2018. Além da Indianapolis 500 e o Grande Prêmio de Mônaco, Le Mans se constitui a terceira corrida da 'Tríplice Coroa do Automobilismo'. Tendo já ganho duas vezes em Mônaco, Fernando espera se tornar tão somente o segundo corredor de todos os tempos a completar a Tríplice Coroa.

"Estamos honrados e entusiasmados de continuar nossa parceria com Fernando Alonso", disse Peter Clive Charrington, Diretor Global do Citi Private Bank. "Fernando é realmente um embaixador do automobilismo, reconhecido por sua perseverança, seu trabalho em equipe e sua humildade, a despeito de seu incrível sucesso. O Citi Private Bank compartilha seus valores de excelência, profissionalismo e dedicação total. Desejamos a ele muitas outras vitórias em sua busca por alcançar o apogeu do automobilismo."

Fernando Alonso comentou: "Estou muito satisfeito em mais uma vez fazer parte da equipe Citi Private Bank em Daytona. O Citi Private Bank é uma ótima parceria tanto dentro como fora das pistas de corrida, tendo seu compromisso com a cidadania global e seu constante avanço na excelência."

O Citi Private Bank é um dos bancos privados de mais rápido crescimento no mundo; dedicado a prestar serviços a pessoas e famílias ricas em todo o mundo, prestando atendimento bancário privado e personalizado a nível mundial. Com cerca de US$ 460 bilhões em ativos globais sendo geridos, a franquia inclui 48 escritórios, atendendo clientes em 116 países. O Citi Private Bank auxilia clientes a aumentar e preservar sua riqueza, ativos financeiros, ganhar dinheiro com árduo trabalho, preservar legados e satisfazer necessidades de famílias e negócios familiares através de consultorias objetivas e uma plataforma de investimento arquitetado e realmente aberta. A empresa oferece aos clientes produtos e serviços cobrindo mercados de capital, investimentos gerenciados, gestão de portfólios, confiabilidade e planejamento de patrimônio, investimentos financeiros, serviços bancários e financiamento de aeronaves, bem como consultoria e financiamento em artes e esportes.

