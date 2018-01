Citi Private Bank sponsert Motorsportlegende Fernando Alonso in Daytona

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Citi Private Bank meldet ihr Sponsoring der Motorsportlegende Fernando Alonso anlässlich seines Debüts beim „Rolex 24 at Daytona“-Rennen, das am 27. Januar 2018 beginnt.

Das Rolex 24 At Daytona – oder 24 Stunden von Daytona - ist das wichtigste Langstreckenrennen Nordamerikas, bei dem einige der weltbesten Rennfahrer 24 zermürbende Stunden lang, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und dann wieder bis Sonnenaufgang, gegeneinander antreten. Das eintägige Rennen findet auf dem Daytona International Speedway in Florida statt und hier bestreitet Fernando zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen, bei dem er sich das Cockpit mit Teamkollegen teilt.

Alonso, zweifacher Formel-1-Weltmeister und als „der beste Fahrer des 21. Jahrhunderts“ gepriesen, gab im Mai 2017 beim Indy-500-Rennen in Indianapolis ein begeisterndes Debüt. Auch dort wurde er von der Citi Private Bank gesponsert. Er führte das Rennen 27 Runden lang an und erzielte die schnellste durchschnittliche Rundenzeit aller Fahrer.

Fernando Alonso wird auch am 24-Stunden-Rennen von Le Mans im Juni 2018 teilnehmen. Neben dem Indianapolis 500 und dem Großen Preis von Monaco bildet Le Mans ein Drittel der „Triple Crown des Motorsports“. Als zweifacher Sieger in Monaco hofft Fernando, der zweite Fahrer zu werden, der jemals die Triple Crown geschafft hat.

„Es ist uns eine Ehre und Freude, unsere Zusammenarbeit mit Fernando Alonso fortzusetzen“, sagte Peter Clive Charrington, Global Head der Citi Private Bank. „Fernando ist wahrhaftig ein Botschafter des Motorsports und bekannt für seine Ausdauer, Teamfähigkeit und Bescheidenheit trotz seiner unglaublichen Erfolge. Ebenso wie er vertritt die Citi Private Bank die Werte Spitzenleistung, Professionalität und volles Engagement. Wir wünschen ihm noch viele weitere Triumphe auf seinem Weg an die Spitze des Motorsports.“

Fernando Alonso kommentierte: „Ich freue mich sehr, dass ich beim Rennen in Daytona wieder mit der Citi Private Bank zusammenarbeite. Die Privatbank ist sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke dank ihres Engagements für die globale Bürgerschaft und ihres ständigen Strebens nach Spitzenleistungen ein hervorragender Partner.“

Die Citi Private Bank ist eine der am schnellsten wachsenden Privatbanken der Welt. Sie widmet sich der Betreuung vermögender Privatpersonen und Familien und bietet grenzüberschreitendes individuelles Private Banking. Mit einem verwalteten Vermögen von rund 460 Milliarden US-Dollar verfügt die Bank über 48 Niederlassungen, die Kunden in 116 Ländern betreuen. Die Citi Private Bank hilft ihren Kunden, Vermögen zu vermehren und zu sichern, Wirtschaftsgüter zu finanzieren, Geld besser arbeiten zu lassen, Hinterlassenschaften zu sichern und die Bedürfnisse von Familien und Familienunternehmen durch objektive Beratung und eine Anlagenplattform mit einer wirklich offenen Architektur zu erfüllen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Kapitalmärkte, verwaltete Anlagen, Portfoliomanagement, Trust- und Nachlassplanung, Anlagenfinanzierung, Banking und Flugzeugfinanzierung sowie Beratung und Finanzierung in den Bereichen Kunst und Sport.

Über Citi

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

