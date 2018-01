Citi Private Bank sponsorise la légende de la course automobile Fernando Alonso à Daytona

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi Private Bank est fier d'annoncer son sponsoring du champion de course auto, Fernando Alonso, à l'occasion de sa première apparition au "Rolex 24 at Daytona", le 27 janvier 2018.

Les 24 Heures de Daytona, épreuve officiellement dénommée Rolex 24 at Daytona, est la principale course d'endurance en Amérique du Nord, à laquelle prennent part certains des meilleurs pilotes automobiles du monde, pour un événement éprouvant qui débute au matin et fait le tour complet du cadran. Se déroulant sur la piste du Daytona International Speedway en Floride, cette course sera la première fois que Fernando partage une voiture avec des coéquipiers.

Double vainqueur du champion du monde de Formule 1 et salué comme le "plus grand pilote du 21e siècle", Fernando a connu un début retentissant aux 500 miles d'Indianapolis en mai 2017, où il était également sponsorisé par Citi Private Bank. Il a mené la course pendant 27 tours et a réalisé le meilleur chrono.

Fernando participera également aux 24 Heures du Mans, au mois de juin 2018. Au côté des 500 miles d'Indianapolis et du Grand Prix de Monaco, Le Mans est une des trois épreuves de la "Triple couronne" du sport automobile. Avec déjà deux victoires à Monaco, Fernando ambitionne de devenir le deuxième pilote de tous les temps à remporter la Triple couronne.

"Nous sommes honorés et ravis de continuer notre association avec Fernando Alonso", déclare Peter Clive Charrington, responsable mondial de Citi Private Bank. "Fernando est véritablement un ambassadeur du sport automobile, réputé pour sa persévérance, son esprit d'équipe et son humilité face à son incroyable réussite. Citi Private Bank partage ses valeurs d'excellence, de professionnalisme et de dévouement total. Nous lui souhaitons de belles victoires dans sa quête du Saint Graal du sport auto."

Fernando Alonso: "Je suis très heureux de travailler à nouveau avec Citi Private Bank pour Daytona. Private Bank est un partenaire génial, aussi bien pendant la course qu'en dehors, et qui tient ses engagements en matière de citoyenneté mondiale et d'excellence."

Citi Private Bank est une des banques privées connaissant la plus forte croissance à l'échelle mondiale. Elle se spécialise dans des solutions destinées aux personnes et familles aisées et fortunées, proposant des services bancaires privés, personnalisés et transfrontaliers. Avec 460 milliards de dollars d'actifs sous gestion, la franchise comprend 48 bureaux, qui sont au service de clients répartis dans 116 pays. Citi Private Bank aide ses clients à faire fructifier et protéger leurs patrimoines et actifs financiers, optimiser leurs liquidités, sécuriser leurs héritages, et répondre aux besoins de leurs familles et entreprises familiales par le biais de conseils objectifs et d'une plateforme de placements bénéficiant d'une architecture véritablement ouverte. La société offre des produits et services couvrant les marchés de capitaux, les placements gérés, la gestion de portefeuille, la planification fiduciaire et immobilière, le financement des investissements, le financement bancaire et aéronautique, ainsi que les conseils et financements dans les domaines artistiques et sportifs.

À propos de Citi

