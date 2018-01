NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Citi Private Bank è orgogliosa di annunciare che sponsorizzerà la leggenda dell'automobilismo Fernando Alonso, al suo debutto alla Rolex 24 At Daytona, che prenderà il via il 27 gennaio 2018.

La Rolex 24 At Daytona, nota anche come 24 Ore di Daytona, è la gara di durata più importante del Nordamerica. Alcuni dei migliori piloti mondiali di sport motoristici si sfidano in un faticoso evento che va dall'alba al tramonto e fino all'alba successiva. La 24 ore si svolge in Florida, nel circuito Daytona International Speedway; in questa edizione, per la prima volta nella sua carriera, Alonso condividerà una macchina con dei compagni di squadra.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.