STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--Telia Carrier heeft vandaag aangekondigd samen te werken met een van de snelst groeiende hostingbedrijven in Zweden, GleSYS, aan een grotere capaciteit en ondersteuning van groeiplannen voor de toekomst. GleSYS zal verbinding maken met de internationale backbone van Telia Carrier, een van de grootste ter wereld en de eerste die 100G faciliteert in Europa en Noord-Amerika. GleSYS verleent hosting- en datacenterdiensten voor vierduizend klanten in zeventig landen.

GleSYS steunt met zijn twee reservedatacenters in Zweden en netwerklocaties voor cloudhosting verscheidene sectoren, zoals eCommerce, waar prestaties, reactievermogen en betrouwbaarheid op mondiale schaal van cruciaal belang zijn, omdat ze direct invloed uitoefenen op de omzet. Telia Carrier faciliteert 100G-IP-transport en golflengteservices ter verdubbeling van de capaciteit op de huidige infrastructuur van GleSYS, die cloudhosting, specialistische servers en co-locatie levert op meerdere locaties in Europa.

