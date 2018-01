SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A meno di un mese dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali del 2018 a PyeongChang, gli atleti del Team Visa (NYSE: V) hanno lanciato la campagna pubblicitaria del marchio consistente in un filmato globale in versione integrale della durata di 60 secondi intitolato “Ridisegniamo le linee di traguardo (Resetting Finish Lines)” tramite i loro account personali sui social media. Nel corso dell’ultima settimana tutti i 54 membri del Team Visa, compresi atleti olimpici e paralimpici, aspiranti e miti rappresentanti ventuno (21) Paesi e quindici (15) sport, hanno lanciato l’annuncio pubblicitario in versione integrale prima del lancio tradizionale sui canali di telediffusione e digitali globali per esprimere la loro riconoscenza per il sostegno che hanno ricevuto durante l’allenamento per le Olimpiadi del 2018 a PyeongChang.

