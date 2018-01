Tikehau Capital met en place un financement de 115 millions d’euros sur trois ans pour le Groupe Conforama

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO) annonce avoir conclu un accord avec le Groupe Conforama, acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, pour la mise en place d’un financement de 115 millions d’euros sur une période de trois ans.

Le Groupe Conforama dispose désormais de près de 200 millions d’euros de liquidités supplémentaires qui lui assurent durablement son indépendance et sa stabilité financière. Ce financement permettra au Groupe Conforama de continuer de mener à bien ses projets de développement multi-canal en France et dans chacun des pays dans lesquels il est implanté.

Le Groupe Conforama est un acteur majeur de l’équipement de la maison en Europe, en magasins et sur Internet. Il exploite 315 magasins, dont 224 en France et compte 14 000 collaborateurs. A l’international, il compte 91 magasins dans 7 pays : Espagne, Suisse, Portugal, Luxembourg, Italie, Croatie et Serbie.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital déclarent : « Nous sommes heureux de mettre notre expertise au service d’un acteur de l’économie française et européenne tel que le Groupe Conforama. Nos solutions de financement sur-mesure, flexibles et réactives nous permettent d’intervenir en qualité d’investisseur responsable et de partenaire financier de long terme. »

A propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 12,6 milliards d’euros d’actifs et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres. Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 185 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Milan, Séoul et Singapour.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com