IDEMIA宣佈收購Otono Networks及其eSIM卡編配解決方案

法國科隆布--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--IDEMIA是這個日益數位化的時代中增強身份識別領域的全球領導者，該公司今日宣佈已收購Otono Networks及其在業界領先的嵌入式SIM (eSIM)卡編配技術。IDEMIA和Otono將共同提供全面的嵌入式SIM卡生命週期管理解決方案，為行動營運商(MNO)和原始設備製造商(OEM)簡化嵌入式SIM卡的部署。

此次收購為IDEMIA集團於2017年由歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)和賽峰集團身份與安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合併成立之後的首次對外擴張，並充分展現IDEMIA面對未來互聯裝置的策略願景。

到2020年，全球使用中的連線物體數量可達到204億（來源：www.gartner.com）。面對日益增加的新型嵌入式SIM卡裝置（智慧型手機、智慧型手錶、平板電腦、PC等）和物聯網應用，行動網路營運商和原始設備製造商必須面對多項挑戰，其中最關鍵的挑戰就是如何因應推出嵌入式SIM卡所需的複雜架構。由於現有基礎設施的負擔重，新用例構成新的導入挑戰。團隊必須採用複雜的介面，管理不同生態系統元素之間的各種整合，同時盡可能降低現有B/OSS的風險，否則可能導致整合時間過長且成本高昂。

Otono的雲端型編配解決方案專為操作嵌入式SIM卡而設計，並可應付所有上述挑戰。它配有中央集線器，可將嵌入式SIM卡啟動和配置工作流與生態系統中的每個元素同步。Otono的編配集線器整合入IDEMIA，表示客戶現可利用端到端解決方案來管理整個嵌入式SIM卡生命週期，同時符合行動網路營運商、原始設備製造商及最終用戶等所有參與者的需求。

Otono Networks創辦人Emir Aboulhosn表示：「我們於2014年開始與一家主要的原始設備製造商合作開發『市場優先』的嵌入式SIM卡解決方案，並致力於解決複雜的問題，以追求我們的目標，即盡量發揮嵌入式SIM卡的潛力。在此期間，我們有機會與一些嵌入式SIM卡主要供應商合作，而且我們與IDEMIA的合作經歷證實，我們已經找到完美的合作夥伴來協助推動我們的願景，並借助組合解決方案來加速嵌入式SIM卡在全球的普及。」

目前，IDEMIA和Otono已攜手開發出一套符合GSMA規範的解決方案，該解決方案可協助行動網路營運商和原始設備製造商快速支援搭載嵌入式SIM卡的新型裝置，以因應業界對於始終連線裝置不斷成長的需求。這款單一供應商、單一整合式解決方案專為嵌入式SIM卡而設計，且包含全面的嵌入式SIM卡生命週期管理所需的全部要素。

IDEMIA嵌入式SIM卡生命週期管理平臺所含的組件：

訂閱管理器(SM-DP+)

編配集線器

數位個人化系統(DPS)

Websheet伺服器

Entitlement Server就緒

IDEMIA提供全面且具有前瞻性的解決方案，這款解決方案具有單一整合性，符合消費者和M2M GSMA RSP規範，包括ES2+介面。它不僅讓客戶無需自行整合，而且不需要對現有的B/OSS進行變更，從而加快產品上市時間，並降低持有成本。

IDEMIA數位實驗室執行副總裁Marek Juda表示：「收購Otono可為我們的客戶提供全球市場上獨一無二的嵌入式SIM卡管理價值主張。我們全面的嵌入式SIM卡生命週期管理平臺，是有意投資嵌入式SIM卡的行動網路營運商和原始設備製造商的最佳選擇。經由推出業界首款真正跨基礎設施的解決方案，我們致力於為營運商提供能將嵌入式SIM卡裝置更快引進市場的途徑，同時在瞬息萬變的產業中提供長期保障。」

經由結合其現有的核心數位解決方案（從客戶註冊數位化到連通性管理），加之Otono的編配集線器，IDEMIA將成為市場上獨樹一格的參與者，且提供創新、簡單的端到端嵌入式SIM卡解決方案，為客戶的整個數位化過程提供支援。

關於IDEMIA

OT-Morpho現已更名為IDEMIA，它是日益數位化時代增強身份識別領域的全球領導者，立志讓人民和消費者等能夠以互聯世界中可能的方式進行互動、支付、聯網、旅遊和投票。

確保自身的身份安全已成為我們現今生活環境中的關鍵任務。透過支援增強身份，我們重塑了對於這種資產的思考、生產、使用和保護方式，不論針對個人還是物體均是如此。除了確保隱私和信任，我們還為金融、電信、身份識別、公共安全和物聯網(IoT)領域的國際客戶提供安全、經身份驗證和可驗證的交易保障。

IDEMIA由歐貝特科技(Oberthur Technologies, OT)與賽峰身份與安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合併而成，營業收入近30億美元，在全球擁有14,000名員工，並為180個國家的客戶提供服務。

查詢詳情，請造訪www.idemia.com /在Twitter上關注@IdemiaGroup

關於Otono Networks

Otono Networks, Inc.是為全球任何裝置或行動營運商提供嵌入式SIM卡支援和編配解決方案的領導者。全面的雲端型Otono平臺是讓所有人能夠將嵌入式SIM卡的裝置部署到其網路中的領先平臺。它能夠與任何現有的行動架構無縫整合，進而簡化嵌入式SIM卡的導入。Otono可提供所需的中介軟體以完成整合，並推出顯著降低風險、縮短上市時間且無需對現有網路進行重大變更的嵌入式SIM卡裝置。

欲瞭解有關Otono的更多詳細資訊，請造訪www.otono.com/在Twitter上關注@OtonoNetworks。

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