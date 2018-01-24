IDEMIA宣布收购Otono Networks及其eSIM卡编配解决方案

法国科隆布--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--IDEMIA是这个日益数字化的时代中增强身份识别领域的全球领导者，该公司今日宣布已收购Otono Networks及其业界领先的嵌入式SIM (eSIM)卡编配技术。IDEMIA和Otono将共同提供全面的嵌入式SIM卡生命周期管理解决方案，旨在为移动运营商(MNO)和原始设备制造商(OEM)简化嵌入式SIM卡部署。

此次收购标志着IDEMIA集团于2017年由欧贝特科技(Oberthur Technologies, OT)和赛峰集团身份与安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合并而成之后的首次对外扩张，并充分体现了IDEMIA面向未来互联设备的战略愿景。

到2020年，全球使用中的连接对象数量可达到204亿（来源：www.gartner.com）。面对日益增加的新型嵌入式SIM卡设备（智能手机、智能手表、平板电脑、PC等）和物联网应用，移动网络运营商和原始设备制造商必须面对几大挑战，其中最关键的挑战就是如何应对推出嵌入式SIM卡所需的复杂架构情况。由于现有基础设施的负担重，新用例对部署提出了新的挑战。团队必须采用复杂的接口，管理不同生态系统元素之间的各种整合，同时尽可能降低现有B/OSS的风险，否则可能导致整合时间过长且成本高昂。

Otono基于云的编配解决方案专为操作嵌入式SIM卡而设计，以应对所有上述挑战。它配有中央集线器，可将嵌入式SIM卡激活和配置工作流与生态系统中的每个元素同步。Otono的编配集线器整合入IDEMIA，意味着客户现可利用端到端解决方案来管理整个嵌入式SIM卡生命周期，同时满足移动网络运营商、原始设备制造商及最终用户等的所有参与者的需求。

Otono Networks创始人Emir Aboulhosn表示：“我们于2014年开始与一家主要的原始设备制造商合作开发一款‘市场为先’的嵌入式SIM卡解决方案，并致力于解决复杂的问题，以追求我们的目标，即最大限度地发挥嵌入式SIM卡的潜力。在此期间，我们获得机会与一些领先的嵌入式SIM卡供应商合作，而且我们与IDEMIA的合作经历证实，我们已经找到完美的合作伙伴来助力推进我们的愿景，并借助组合解决方案来加速嵌入式SIM卡在全球普及。”

目前，IDEMIA和Otono已携手开发出一套符合GSMA规范的解决方案，该解决方案可帮助移动网络运营商和原始设备制造商快速支持搭载嵌入式SIM卡的新型设备，以满足业界对于始终连接的设备不断增长的需求。这款单一供应商、单一集成化解决方案专为嵌入式SIM卡而设计，且包含全面的嵌入式SIM卡生命周期管理所需的全部要素。

IDEMIA嵌入式SIM卡生命周期管理平台所含的组件：

订阅管理器(SM-DP+)

编配集线器

数字个性化系统(DPS)

Websheet服务器

Entitlement Server就绪

IDEMIA提供全面且具有前瞻性的解决方案，这款解决方案具有单一集成性，符合消费者和M2M GSMA RSP规范，包括ES2+接口。它不仅让客户无需自行整合，而且不需要对现有的B/OSS进行变更，从而加快产品上市时间，并降低拥有成本。

IDEMIA数字实验室执行副总裁Marek Juda表示：“对Otono的收购可为我们的客户提供全球市场上独一无二的嵌入式SIM卡管理价值主张。我们全面的嵌入式SIM卡生命周期管理平台，是有意投资嵌入式SIM卡的移动网络运营商和原始设备制造商的最佳之选。通过推出业内首款真正跨基础设施的解决方案，我们致力于为运营商提供一种能将嵌入式SIM卡设备更快地推向市场的途径，同时在瞬息万变的行业中长期提供保障。”

通过结合其现有的核心数字解决方案，从客户注册数字化到连接管理，加之Otono的编配集线器，IDEMIA将成为市场上独树一帜的参与者，且提供创新、简单的端到端嵌入式SIM卡解决方案，从而在客户的整个数字化之旅中提供支持。

关于IDEMIA

OT-Morpho现已更名为IDEMIA，它是日益数字化时代增强身份识别领域的全球领导者，立志让市民和消费者等能够以互联世界中可能的方式开展互动、支付、联网、旅游和投票。

确保自身的身份安全已成为我们今天所生活的时代的关键任务。通过支持增强身份，我们重塑了我们对于这种资产的思考、生产、使用和保护方式，不论针对个人还是物体均是如此。除了确保隐私和信任，我们还为金融、电信、身份识别、公共安全和物联网(IoT)领域的国际客户提供安全、经身份验证和可验证的交易保障。

IDEMIA由欧贝特科技(Oberthur Technologies, OT)与赛峰身份与安全公司(Safran Identity & Security, Morpho)合并而成，营业收入近30亿美元，在全球拥有约14,000名员工，并为逾180个国家的客户提供服务。

垂询详情，请访问www.idemia.com /在Twitter上关注@IdemiaGroup

关于Otono Networks

Otono Networks, Inc.是面向全球任何设备或移动运营商提供的嵌入式SIM卡支持和编配解决方案的领导者。全面的基于云的Otono平台是让所有人能够将基于嵌入式SIM卡的设备部署到其网络中的领先平台。它能够与任何现有的移动架构无缝集成，进而简化嵌入式SIM卡部署。Otono提供完成集成所需的中间件，并推出基于嵌入式SIM卡的设备，以显著降低风险，缩短上市时间，并且无需对现有网络进行重大变更。

欲了解有关Otono的更多详细信息，请访问www.otono.com/在Twitter上关注@OtonoNetworks。

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