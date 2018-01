COLOMBES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--IDEMIA, internationaal leider in Augmented Identity voor een steeds digitalere wereld, kondigt de overname aan van Otono Networks en zijn toonaangevende harmonisatietechnologie voor eSIM. Tezamen bieden IDEMIA en Otono een breed programma aan waarmee cliënten de levenscyclus van eSIM kunnen aansturen. Dit systeem vereenvoudigt de ingebruikname van eSIM door mobiele providers, maar ook voor elektronicafabrikanten.

De overname staat voor de eerste externe expansie van de IDEMIA-groep, die in 2017 het levenslicht zag tot OT (Oberthur Technologies) en Safran Identity & Security (Morpho) de krachten bundelden. De aankoop is illustratief voor de strategische visie van IDEMIA op de toekomst van ‘connected’ apparatuur.

