Düsseldorf Airport to deploy next generation ECAC Standard 3 EDS screening technology from Smiths Detection (Photo: Business Wire)

WIESBADEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection sta fornendo all'aeroporto di Düsseldorf degli scanner per bagaglio a mano di prossima generazione, a supporto dell'adozione dei sistemi di rilevamento esplosivi (EDS, Explosives Detection Systems) standard 3 dell'ECAC. Stipulato con l'Agenzia degli Acquisti del Ministero dell'Interno Federale, il contratto riguarda 14 avanzati scanner HI-SCAN 10080 XCT che offrono livelli eccezionali di sicurezza e che, se necessario, potranno essere aggiornati in futuro, in base alle necessità, per rilevare nuove minacce come gli esplosivi. Associato al contratto principale vi è un accordo di assistenza della durata di 8 anni.

"Attualmente gli aeroporti europei sono estremamente concentrati sull'aggiornamento agli standard 3 EDS approvati dall'ECAC per la conformità ai nuovi regolamenti", è stato il commento di Tony Tielen, vicepresidente EMEA di Smiths Detection.

