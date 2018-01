Düsseldorf Airport to deploy next generation ECAC Standard 3 EDS screening technology from Smiths Detection (Photo: Business Wire)

Düsseldorf Airport to deploy next generation ECAC Standard 3 EDS screening technology from Smiths Detection (Photo: Business Wire)

WIESBADEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Smiths Detection levert de volgende generatie ruimbagage-scanners aan Düsseldorf Airport, dit ter ondersteuning van de upgrade naar ECAC Standard 3 explosieven detectiesystemen (EDS). Het contract, dat werd toegekend door het aanbestedingsbureau van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, omvat 14 geavanceerde HI-SCAN 10080 XCT-scanners, die een uitzonderlijk beveiligingsniveau bieden, en kan indien nodig in de toekomst verder worden bijgewerkt om nieuwe explosieve dreigingen te detecteren. Tevens is ook een bijbehorende achtjarige serviceovereenkomst afgesloten.

"Om te voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn de Europese luchthavens momenteel erg gericht op het upgraden naar ECAC Standard 3 goedgekeurde explosieven detectiesystemen (EDS)”; zegt Tony Tielen, VP EMEA, Smiths Detection. "Dit vereist uiteraard een financiële investering die duidelijk moet worden afgewogen tegen eventuele operationele voordelen. Luchthavens willen graag de zekerheid hebben dat toekomstige beveiligingsvereisten en groei van passagiers kunnen worden opgevangen door de nieuwe technologie."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.